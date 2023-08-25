Ферстаппен начал домашний Гран При с лучшего времени в тренировке

Сезон Формулы 1 возобновился после летних каникул в Зандворте. Результаты первой же тренировки оказались достаточно любопытными.

Своеобразным водоразделом сессии стала авария Нико Хюлькенберга в 13-м повороте примерно за четверть часа до клетчатого флага – задок Haas немца понесло наружу, и машина увязла в гравии у барьера, что привело к остановке сессии.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке

Если до этого пилоты преимущественно занимались длинными сериями и ездили на жестких составах, то в оставшиеся после красных флагов десять минут многие начали погоню за скоростью.

Первую тройку на тот момент составляли Серхио Перес и пилоты Williams, тогда как Макс Ферстаппен занимал только седьмую строчку. Но сразу после возвращения на трассу лидер сезона вышел вперед (1:11.852), а Фернандо Алонсо на новеньком комплекте Soft показал вторую скорость (+0,278).

Льюис Хэмилтон, который как раз был на быстрой попытке в момент появления красных флагов, в итоге остался третьим (+0,373), причем британец едва не потерял контроль над машиной в том же месте, что и Хюлькенберг.

Перес остался четвертым, опередив группу из пилотов Williams и McLaren. Юки Цунода с Эстебаном Оконом дополнили десятку, которая целиком уложилась в секунду от лучшего времени.

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Российский резервист Ferrari Роберт Шварцман, который в этой сессии заменял за рулем SF-23 Карлоса Сайнса, работал на длинных сериях с самой жесткой резиной. 23-летний пилот преодолел 25 кругов, отметил сильную нестабильность задка машины и остался на 19-й строчке протокола.

Впрочем, и Шарль Леклер провел тренировку немногим лучше – призер прошлогоднего Гран При в Зандфорте стал по скорости 16-м. При этом лишь гонщики Скудерии и представители Alfa Romeo проехали свои лучшие круги на более жестких шинах Medium.

Лэнс Стролл, который выздоровел после недавней инфекции уха, провел большую часть часа в гараже – по предварительной информации, из-за проблем с силовой установкой его Aston Martin.

Результаты первой тренировки Гран При Нидерландов

Driver Info Позиция Гонщик / Команда Мотор Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing Red Bull 31 1'11.852 2 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing Mercedes 22 0.278 3 Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24 0.373 4 Серхио Перес Red Bull Racing Red Bull 27 0.471 5 Александр Элбон Williams Mercedes 25 0.595 6 Ландо Норрис McLaren Mercedes 22 0.608 7 Логан Сарджент Williams Mercedes 30 0.765 8 Оскар Пиастри McLaren Mercedes 21 0.806 9 Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 21 0.897 10 Эстебан Окон Alpine Renault 29 0.950 11 Джордж Расселл Mercedes Mercedes 23 0.961 12 Пьер Гасли Alpine Renault 30 1.043 13 Даниэль Риккардо AlphaTauri Red Bull 26 1.138 14 Кевин Магнуссен Haas F1 Team Ferrari 30 1.470 15 Валттери Боттас Alfa Romeo F1 Team KICK Ferrari 30 1.596 16 Шарль Леклер Ferrari Ferrari 26 1.667 17 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo F1 Team KICK Ferrari 20 1.974 18 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team Ferrari 13 2.171 19 Роберт Шварцман Ferrari Ferrari 25 2.951 20 Лэнс Стролл Aston Martin Racing Mercedes 2