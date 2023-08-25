Ферстаппен начал домашний Гран При с лучшего времени в тренировке
Пилот Red Bull порадовал трибуны первым временем, опередив Фернандо Алонсо с Льюисом Хэмилтоном. Заезды пришлось прервать после аварии Нико Хюлькенберга из Haas
Сезон Формулы 1 возобновился после летних каникул в Зандворте. Результаты первой же тренировки оказались достаточно любопытными.
Своеобразным водоразделом сессии стала авария Нико Хюлькенберга в 13-м повороте примерно за четверть часа до клетчатого флага – задок Haas немца понесло наружу, и машина увязла в гравии у барьера, что привело к остановке сессии.
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке
Если до этого пилоты преимущественно занимались длинными сериями и ездили на жестких составах, то в оставшиеся после красных флагов десять минут многие начали погоню за скоростью.
Первую тройку на тот момент составляли Серхио Перес и пилоты Williams, тогда как Макс Ферстаппен занимал только седьмую строчку. Но сразу после возвращения на трассу лидер сезона вышел вперед (1:11.852), а Фернандо Алонсо на новеньком комплекте Soft показал вторую скорость (+0,278).
Льюис Хэмилтон, который как раз был на быстрой попытке в момент появления красных флагов, в итоге остался третьим (+0,373), причем британец едва не потерял контроль над машиной в том же месте, что и Хюлькенберг.
Перес остался четвертым, опередив группу из пилотов Williams и McLaren. Юки Цунода с Эстебаном Оконом дополнили десятку, которая целиком уложилась в секунду от лучшего времени.
Роберт Шварцман, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Российский резервист Ferrari Роберт Шварцман, который в этой сессии заменял за рулем SF-23 Карлоса Сайнса, работал на длинных сериях с самой жесткой резиной. 23-летний пилот преодолел 25 кругов, отметил сильную нестабильность задка машины и остался на 19-й строчке протокола.
Впрочем, и Шарль Леклер провел тренировку немногим лучше – призер прошлогоднего Гран При в Зандфорте стал по скорости 16-м. При этом лишь гонщики Скудерии и представители Alfa Romeo проехали свои лучшие круги на более жестких шинах Medium.
Лэнс Стролл, который выздоровел после недавней инфекции уха, провел большую часть часа в гараже – по предварительной информации, из-за проблем с силовой установкой его Aston Martin.
Результаты первой тренировки Гран При Нидерландов
|Driver Info
|
|Позиция
|Гонщик / Команда
|Мотор
|Круги
|Время / Отст.
|1
|Макс Ферстаппен Red Bull Racing
|Red Bull
|31
|1'11.852
|2
|Фернандо Алонсо Aston Martin Racing
|Mercedes
|22
|0.278
|3
|Льюис Хэмилтон Mercedes
|Mercedes
|24
|0.373
|4
|Серхио Перес Red Bull Racing
|Red Bull
|27
|0.471
|5
|Александр Элбон Williams
|Mercedes
|25
|0.595
|6
|Ландо Норрис McLaren
|Mercedes
|22
|0.608
|7
|Логан Сарджент Williams
|Mercedes
|30
|0.765
|8
|Оскар Пиастри McLaren
|Mercedes
|21
|0.806
|9
|Юки Цунода AlphaTauri
|Red Bull
|21
|0.897
|10
|Эстебан Окон Alpine
|Renault
|29
|0.950
|11
|Джордж Расселл Mercedes
|Mercedes
|23
|0.961
|12
|Пьер Гасли Alpine
|Renault
|30
|1.043
|13
|Даниэль Риккардо AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1.138
|14
|Кевин Магнуссен Haas F1 Team
|Ferrari
|30
|1.470
|15
|Валттери Боттас Alfa Romeo F1 Team KICK
|Ferrari
|30
|1.596
|16
|Шарль Леклер Ferrari
|Ferrari
|26
|1.667
|17
|Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo F1 Team KICK
|Ferrari
|20
|1.974
|18
|Нико Хюлькенберг Haas F1 Team
|Ferrari
|13
|2.171
|19
|Роберт Шварцман Ferrari
|Ferrari
|25
|2.951
|20
|Лэнс Стролл Aston Martin Racing
|Mercedes
|2
|Полные результаты
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