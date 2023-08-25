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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о тренировке

Ферстаппен начал домашний Гран При с лучшего времени в тренировке

Пилот Red Bull порадовал трибуны первым временем, опередив Фернандо Алонсо с Льюисом Хэмилтоном. Заезды пришлось прервать после аварии Нико Хюлькенберга из Haas

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Сезон Формулы 1 возобновился после летних каникул в Зандворте. Результаты первой же тренировки оказались достаточно любопытными.

Своеобразным водоразделом сессии стала авария Нико Хюлькенберга в 13-м повороте примерно за четверть часа до клетчатого флага – задок Haas немца понесло наружу, и машина увязла в гравии у барьера, что привело к остановке сессии.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после аварии в тренировке

Если до этого пилоты преимущественно занимались длинными сериями и ездили на жестких составах, то в оставшиеся после красных флагов десять минут многие начали погоню за скоростью. 

Первую тройку на тот момент составляли Серхио Перес и пилоты Williams, тогда как Макс Ферстаппен занимал только седьмую строчку. Но сразу после возвращения на трассу лидер сезона вышел вперед (1:11.852), а Фернандо Алонсо на новеньком комплекте Soft показал вторую скорость (+0,278).

Льюис Хэмилтон, который как раз был на быстрой попытке в момент появления красных флагов, в итоге остался третьим (+0,373), причем британец едва не потерял контроль над машиной в том же месте, что и Хюлькенберг.  

Перес остался четвертым, опередив группу из пилотов Williams и McLaren. Юки Цунода с Эстебаном Оконом дополнили десятку, которая целиком уложилась в секунду от лучшего времени. 

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Роберт Шварцман, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Российский резервист Ferrari Роберт Шварцман, который в этой сессии заменял за рулем SF-23 Карлоса Сайнса, работал на длинных сериях с самой жесткой резиной. 23-летний пилот преодолел 25 кругов, отметил сильную нестабильность задка машины и остался на 19-й строчке протокола.

Впрочем, и Шарль Леклер провел тренировку немногим лучше – призер прошлогоднего Гран При в Зандфорте стал по скорости 16-м. При этом лишь гонщики Скудерии и представители Alfa Romeo проехали свои лучшие круги на более жестких шинах Medium.

Лэнс Стролл, который выздоровел после недавней инфекции уха, провел большую часть часа в гараже –  по предварительной информации, из-за проблем с силовой установкой его Aston Martin.

Результаты первой тренировки Гран При Нидерландов

Driver Info
 
   
Позиция Гонщик / Команда Мотор Круги Время / Отст.
1 NetherlandsМакс Ферстаппен Red Bull Racing Red Bull 31 1'11.852
2 SpainФернандо Алонсо Aston Martin Racing Mercedes 22 0.278
3 United KingdomЛьюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 24 0.373
4 MexicoСерхио Перес Red Bull Racing Red Bull 27 0.471
5 ThailandАлександр Элбон Williams Mercedes 25 0.595
6 United KingdomЛандо Норрис McLaren Mercedes 22 0.608
7 United StatesЛоган Сарджент Williams Mercedes 30 0.765
8 AustraliaОскар Пиастри McLaren Mercedes 21 0.806
9 JapanЮки Цунода AlphaTauri Red Bull 21 0.897
10 FranceЭстебан Окон Alpine Renault 29 0.950
11 United KingdomДжордж Расселл Mercedes Mercedes 23 0.961
12 FranceПьер Гасли Alpine Renault 30 1.043
13 AustraliaДаниэль Риккардо AlphaTauri Red Bull 26 1.138
14 DenmarkКевин Магнуссен Haas F1 Team Ferrari 30 1.470
15 FinlandВалттери Боттас Alfa Romeo F1 Team KICK Ferrari 30 1.596
16 MonacoШарль Леклер Ferrari Ferrari 26 1.667
17 ChinaГуаньюй Чжоу Alfa Romeo F1 Team KICK Ferrari 20 1.974
18 GermanyНико Хюлькенберг Haas F1 Team Ferrari 13 2.171
19 Russian FederationРоберт Шварцман Ferrari Ferrari 25 2.951
20 CanadaЛэнс Стролл Aston Martin Racing Mercedes 2  
Полные результаты  
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