Формула 1 Гран При Бразилии
Отчет о гонке

Ферстаппен на старте обогнал Норриса и выиграл спринт в Сан-Паулу

Макс доказал, что равных ему в нынешнем сезоне по-прежнему нет. Ландо с Серхио Пересом дополнили подиум

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После старта спринта: впереди Ландо Норрис, McLaren MCL60, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Субботняя гонка Ф1 в Бразилии наверняка порадовала тех, кто критикует боссов спорта за саму идею со спринтами. На протяжении всех 24 кругов, что гонщики провели под ярким солнцем, все перестановки происходили лишь в глубине пелотона. 

Расстановка сил среди лидеров определилась еще задолго до финиша, а из-за отсутствия разнообразия в шинах – все команды выбрали Soft – динамика развития событий оставалась постоянной. 

Макс Ферстаппен о второй позиции на решетке смог поравняться с Ландо Норрисом, после чего использовал выгодный внутренний радиус на входе в первый поворот – и возглавил пелотон. Больше голландского пилота Red Bull до самого финиша никто не видел. 

В дебюте очень здорово смотрелись пилоты Mercedes – Джордж Расселл тоже смог опередить Норриса по ходу первого круга и стал вторым (на фото ниже), а Льюис Хэмилтон в конце задней прямой обогнал своего главного соперника в чемпионате Серхио Переса. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Но вскоре стало ясно, что темп черных машин далеко не столь хорош, как год назад. Норрис отобрал у Расселла второе место, а затем и Перес смог оставить пилота на W14 позади. Для мексиканского гонщика этот финиш в тройке стал первым с сентябрьской гонки в Монце. 

Хэмилтона же соперники и вовсе оттеснили в итоге на седьмую позицию – его смог пройти не только Шарль Леклер, но даже добившийся отличного шестого результата Юки Цунода. 

Пилоты Ferrari после слабой квалификации финишировали пятым и восьмым, причем Карлос Сайнс с большим трудом смог переиграть Даниэля Риккардо.

Зато очень хороший гоночный темп показали оба гонщика Aston Martin. Фернандо Алонсо на восстановленной после квалификационной аварии машине и Лэнс Стролл отыгрывали позиции и поднялись из конца пелотона на 11-е и 12-е место. 

Ставка на более жесткие шины Medium, которую сделали в команде Haas, а также в Williams для Логана Сарджента, не сработала – гонщики финишировали в самом конце. 

Дистанцию преодолели все 20 участников, никаких происшествий за все 24 круга замечено не было. 

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Отчет дополняется

Результаты спринта Гран При Бразилии (24 круга)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 NetherlandsM. VERSTAPPENRed Bull Racing

30:07.209
2 United KingdomL. NORRISMcLaren

+4.287

 
3 MexicoS. PEREZRed Bull Racing

+13.617

 
4 United KingdomG. RUSSELLMercedes

+25.879

 
5 MonacoC. LECLERCFerrari

+28.560

 
6 JapanY. TSUNODAAlphaTauri

+29.210

 
7 United KingdomL. HAMILTONMercedes

+34.726

 
8 SpainC. SAINZFerrari

+35.106

 
9 AustraliaD. RICCIARDOAlphaTauri

+35.303

 
10 AustraliaO. PIASTRIMcLaren

+38.219

 
11 SpainF. ALONSOAston Martin Racing

+39.061

 
12 CanadaL. STROLLAston Martin Racing

+39.478

 
13 FranceP. GASLYAlpine

+40.621

 
14 FranceE. OCONAlpine

+42.848

 
15 ThailandA. ALBONWilliams

+43.394

 
16 DenmarkK. MAGNUSSENHaas F1 Team

+56.507

 
17 ChinaG. ZHOUAlfa Romeo

+58.723

 
18 GermanyN. HULKENBERGHaas F1 Team

+1'00.330

 
19 FinlandV. BOTTASAlfa Romeo

+1'00.749

 
20 United StatesL. SARGEANTWilliams

+1'00.945

 
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