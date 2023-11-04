Ферстаппен на старте обогнал Норриса и выиграл спринт в Сан-Паулу

Субботняя гонка Ф1 в Бразилии наверняка порадовала тех, кто критикует боссов спорта за саму идею со спринтами. На протяжении всех 24 кругов, что гонщики провели под ярким солнцем, все перестановки происходили лишь в глубине пелотона.

Расстановка сил среди лидеров определилась еще задолго до финиша, а из-за отсутствия разнообразия в шинах – все команды выбрали Soft – динамика развития событий оставалась постоянной.

Макс Ферстаппен о второй позиции на решетке смог поравняться с Ландо Норрисом, после чего использовал выгодный внутренний радиус на входе в первый поворот – и возглавил пелотон. Больше голландского пилота Red Bull до самого финиша никто не видел.

В дебюте очень здорово смотрелись пилоты Mercedes – Джордж Расселл тоже смог опередить Норриса по ходу первого круга и стал вторым (на фото ниже), а Льюис Хэмилтон в конце задней прямой обогнал своего главного соперника в чемпионате Серхио Переса.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Но вскоре стало ясно, что темп черных машин далеко не столь хорош, как год назад. Норрис отобрал у Расселла второе место, а затем и Перес смог оставить пилота на W14 позади. Для мексиканского гонщика этот финиш в тройке стал первым с сентябрьской гонки в Монце.

Хэмилтона же соперники и вовсе оттеснили в итоге на седьмую позицию – его смог пройти не только Шарль Леклер, но даже добившийся отличного шестого результата Юки Цунода.

Пилоты Ferrari после слабой квалификации финишировали пятым и восьмым, причем Карлос Сайнс с большим трудом смог переиграть Даниэля Риккардо.

Зато очень хороший гоночный темп показали оба гонщика Aston Martin. Фернандо Алонсо на восстановленной после квалификационной аварии машине и Лэнс Стролл отыгрывали позиции и поднялись из конца пелотона на 11-е и 12-е место.

Ставка на более жесткие шины Medium, которую сделали в команде Haas, а также в Williams для Логана Сарджента, не сработала – гонщики финишировали в самом конце.

Дистанцию преодолели все 20 участников, никаких происшествий за все 24 круга замечено не было.

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Отчет дополняется

Результаты спринта Гран При Бразилии (24 круга)