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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Ферстаппен на секунду уехал от соперников в первой тренировке Гран При Испании

Лидер сезона наглядно продемонстрировал, что у них с Red Bull RB19 в этот уик-энд по сути нет конкурентов

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Этап Ф1 в Барселоне стартовал в первую пятницу лета на переделанной трассе – с 2023 года Формула 1 больше не использует медленную «эску» на финальном секторе. Это привело к существенному снижению времени круга, зато гонщики стали жаловаться на сильную раскачку машин в финальном повороте, который теперь стал намного более быстрым. 

Кроме того, именно на «Каталунью» компания Pirelli перенесла из Имолы испытания новых усиленных шин – они должны справиться с возросшими нагрузками. Наконец, все команды привезли на этот этап многочисленные технические новинки, работу которых необходимо было проверить. 

Но несмотря на столь сложное сочетание факторов, итога первой сессии оказались простыми и наглядными: Макс Ферстаппен просто уехал от преследователей. Действующий чемпион показал на шинах Soft (C3) время 1:14,606, превзойдя на 0,768 собственного партнера по Red Bull Серхио Переса. 

Примечательно, что пилоты на RB19 стали лучшими не только по темпу, но и по пройденной дистанции – каждый оставил позади по 32 круга. 

Их ближайшим соперником из другой команды оказался раскатившийся неделю назад в Монако Эстебан Окон из Alpine (+0,812). Примечательно, что у замкнувшего протокол Алекса Элбона француз, в свою очередь, выиграл всего 1,2 секунды. 

Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Темп Alpine подтвердил пятым временем Пьер Гасли, а между двумя напарниками расположился наконец-то попавший на знакомую трассу Ник де Врис из AlphaTauri.  

Для тех, кого принято считать фаворитами, этап начался чуть хуже. Фернандо Алонсо показал шестую скорость (+0,941), опередив Кевина Магнуссена на Haas и пару Ferrari. Примечательно, что на обновленной SF-23 ездил только Карлос Сайнс – и его результат оказался даже хуже, чем у Шарля Леклера на прежней версии шасси.

Только десятым оказался Джордж Расселл, тогда как другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал 12-е время.

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Во второй части протокола на этот раз остались McLaren – команда второй этап подряд использует специальную ливрею, – Alfa Romeo и Williams. 

Сессия обошлась без происшествий, не считая легкого контакта между Гасли и Логаном Сарджентом в десятом повороте на самых последних минутах. Их машины не получили при этом видимых повреждений.

Hезультаты первой тренировки Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 32 1'14.606  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 32 1'15.374 0.768
3 France Эстебан Окон Alpine Renault 28 1'15.418 0.812
4 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 27 1'15.504 0.898
5 France Пьер Гасли Alpine Renault 27 1'15.545 0.939
6 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 24 1'15.547 0.941
7 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 22 1'15.689 1.083
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 28 1'15.694 1.088
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 27 1'15.726 1.120
10 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 32 1'15.753 1.147
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 25 1'15.783 1.177
12 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 29 1'15.845 1.239
13 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 24 1'15.906 1.300
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'15.915 1.309
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 25 1'15.939 1.333
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 24 1'15.978 1.372
17 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 26 1'16.353 1.747
18 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 28 1'16.461 1.855
19 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 30 1'16.506 1.900
20 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 28 1'16.630 2.024
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