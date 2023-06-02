Ферстаппен на секунду уехал от соперников в первой тренировке Гран При Испании
Лидер сезона наглядно продемонстрировал, что у них с Red Bull RB19 в этот уик-энд по сути нет конкурентов
Этап Ф1 в Барселоне стартовал в первую пятницу лета на переделанной трассе – с 2023 года Формула 1 больше не использует медленную «эску» на финальном секторе. Это привело к существенному снижению времени круга, зато гонщики стали жаловаться на сильную раскачку машин в финальном повороте, который теперь стал намного более быстрым.
Кроме того, именно на «Каталунью» компания Pirelli перенесла из Имолы испытания новых усиленных шин – они должны справиться с возросшими нагрузками. Наконец, все команды привезли на этот этап многочисленные технические новинки, работу которых необходимо было проверить.
Но несмотря на столь сложное сочетание факторов, итога первой сессии оказались простыми и наглядными: Макс Ферстаппен просто уехал от преследователей. Действующий чемпион показал на шинах Soft (C3) время 1:14,606, превзойдя на 0,768 собственного партнера по Red Bull Серхио Переса.
Примечательно, что пилоты на RB19 стали лучшими не только по темпу, но и по пройденной дистанции – каждый оставил позади по 32 круга.
Их ближайшим соперником из другой команды оказался раскатившийся неделю назад в Монако Эстебан Окон из Alpine (+0,812). Примечательно, что у замкнувшего протокол Алекса Элбона француз, в свою очередь, выиграл всего 1,2 секунды.
Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Темп Alpine подтвердил пятым временем Пьер Гасли, а между двумя напарниками расположился наконец-то попавший на знакомую трассу Ник де Врис из AlphaTauri.
Для тех, кого принято считать фаворитами, этап начался чуть хуже. Фернандо Алонсо показал шестую скорость (+0,941), опередив Кевина Магнуссена на Haas и пару Ferrari. Примечательно, что на обновленной SF-23 ездил только Карлос Сайнс – и его результат оказался даже хуже, чем у Шарля Леклера на прежней версии шасси.
Только десятым оказался Джордж Расселл, тогда как другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал 12-е время.
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Во второй части протокола на этот раз остались McLaren – команда второй этап подряд использует специальную ливрею, – Alfa Romeo и Williams.
Сессия обошлась без происшествий, не считая легкого контакта между Гасли и Логаном Сарджентом в десятом повороте на самых последних минутах. Их машины не получили при этом видимых повреждений.
Hезультаты первой тренировки Гран При Испании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1'14.606
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1'15.374
|0.768
|3
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|28
|1'15.418
|0.812
|4
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'15.504
|0.898
|5
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|27
|1'15.545
|0.939
|6
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'15.547
|0.941
|7
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|22
|1'15.689
|1.083
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'15.694
|1.088
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'15.726
|1.120
|10
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|32
|1'15.753
|1.147
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'15.783
|1.177
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1'15.845
|1.239
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'15.906
|1.300
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'15.915
|1.309
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'15.939
|1.333
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'15.978
|1.372
|17
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|26
|1'16.353
|1.747
|18
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|28
|1'16.461
|1.855
|19
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|30
|1'16.506
|1.900
|20
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|28
|1'16.630
|2.024
|Полные результаты
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