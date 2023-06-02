Ферстаппен на секунду уехал от соперников в первой тренировке Гран При Испании

Этап Ф1 в Барселоне стартовал в первую пятницу лета на переделанной трассе – с 2023 года Формула 1 больше не использует медленную «эску» на финальном секторе. Это привело к существенному снижению времени круга, зато гонщики стали жаловаться на сильную раскачку машин в финальном повороте, который теперь стал намного более быстрым.

Кроме того, именно на «Каталунью» компания Pirelli перенесла из Имолы испытания новых усиленных шин – они должны справиться с возросшими нагрузками. Наконец, все команды привезли на этот этап многочисленные технические новинки, работу которых необходимо было проверить.

Но несмотря на столь сложное сочетание факторов, итога первой сессии оказались простыми и наглядными: Макс Ферстаппен просто уехал от преследователей. Действующий чемпион показал на шинах Soft (C3) время 1:14,606, превзойдя на 0,768 собственного партнера по Red Bull Серхио Переса.

Примечательно, что пилоты на RB19 стали лучшими не только по темпу, но и по пройденной дистанции – каждый оставил позади по 32 круга.

Их ближайшим соперником из другой команды оказался раскатившийся неделю назад в Монако Эстебан Окон из Alpine (+0,812). Примечательно, что у замкнувшего протокол Алекса Элбона француз, в свою очередь, выиграл всего 1,2 секунды.

Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Темп Alpine подтвердил пятым временем Пьер Гасли, а между двумя напарниками расположился наконец-то попавший на знакомую трассу Ник де Врис из AlphaTauri.

Для тех, кого принято считать фаворитами, этап начался чуть хуже. Фернандо Алонсо показал шестую скорость (+0,941), опередив Кевина Магнуссена на Haas и пару Ferrari. Примечательно, что на обновленной SF-23 ездил только Карлос Сайнс – и его результат оказался даже хуже, чем у Шарля Леклера на прежней версии шасси.

Только десятым оказался Джордж Расселл, тогда как другой пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал 12-е время.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Во второй части протокола на этот раз остались McLaren – команда второй этап подряд использует специальную ливрею, – Alfa Romeo и Williams.

Сессия обошлась без происшествий, не считая легкого контакта между Гасли и Логаном Сарджентом в десятом повороте на самых последних минутах. Их машины не получили при этом видимых повреждений.

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