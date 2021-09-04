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Формула 1 / Гран При Нидерландов Отчет о тренировке

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

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, главный редактор

Пока ни один из заездов Гран При Нидерландов не обошелся без красных флагов: утром в субботу свою Ferrari разбил Карлос Сайнс

Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

Макс Ферстаппен показал лучшее время на субботней тренировке Гран При Нидерландов. Гонщик Red Bull был быстрее своих соперников и на шинах средней жесткости, и на резине состава Soft. Лучший результат голландца, показанный на мягких покрышках, оказался на полсекунды быстрее, чем у Валттери Боттаса (Mercedes) на том же типе шин. Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику по борьбе за чемпионский титул почти восемь десятых.

Хотя по ходу пятничных тренировок пилоты потеряли немало времени из-за красных флагов (напомним, утром в пятницу пауза для эвакуации машины Себастьяна Феттеля длилась 37 минут), в третьей практике многие гонщики работали на трассе не слишком активно. Можно предположить, что это связано с желанием сберечь шины состава Medium, на которых многие пилоты попытаются показать лучшее время во втором сегменте квалификации – чтобы проехать гонку с одним пит-стопом.

Если во время второй пятничной тренировки 15 пилотов проехали 28 и больше кругов, утром в субботу это смогли сделать только двое. Днем в субботу меньше 20-ти кругов проехали только пилоты, прервавшие тренировку из-за поломки или аварии – в субботу же меньше 20-ти кругов оказалось на счету 8-ми пилотов, не сталкивавшихся с заметными проблемами. В том числе на счету Ферстаппена и Боттаса. 

Красных флагов по ходу заезда вновь избежать не удалось. Примерно на 20-й минуте заезда Карлос Сайнс потерял контроль над машиной между поворотами Герлах и Хугенхольц. Болид Ferrari занесло, и он сильно ударился левой стороной о внешний отбойник в Хугенхольце, повредив передний обтекатель, переднюю и заднюю подвеску, днище и другие аэродинамические элементы.

 

Из-за задержки, связанной с аварией Сайнса, сразу два пилота из состава топ-команд – Макс Ферстаппен и Валттери Боттас – проехали свои первые быстрые круги только во второй половине заезда. 

Большинство пилотов в тренировке работали с шинами составов Medium и Soft. Исключением стали четыре гонщика (в т.ч. пилоты Mercedes), которые использовали только мягкие покрышки.

Никита Мазепин опробовал оба типа покрышек и показал 18-й результат – на 2,5 секунды хуже лучшего времени, но на две десятых быстрее своего напарника Мика Шумахера. 

В рамках тренировки впервые по ходу уик-энда на трассу выехал Роберт Кубица – напомним, поляк заменил в составе Alfa Romeo Кими Райкконена, чей тест на коронавирус дал положительный результат. 

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 13    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 17 0.556 0.556
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 22 0.794 0.238
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 20 0.903 0.109
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine 16 1.047 0.144
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 19 1.158 0.111
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 19 1.219 0.061
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 20 1.249 0.030
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari 20 1.273 0.024
10 France Пьер Гасли AlphaTauri 21 1.382 0.109
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren 19 1.390 0.008
12 Canada Николя Латифи Williams 19 1.460 0.070
13 France Эстебан Окон Alpine 23 1.557 0.097
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams 20 1.651 0.094
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 20 1.676 0.025
16 Spain Карлос Сайнс Ferrari 5 2.317 0.641
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri 29 2.357 0.040
18 Russian Federation Никита Мазепин Haas 23 2.513 0.156
19 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 28 2.539 0.026
20 Germany Мик Шумахер Haas 20 2.743 0.204
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