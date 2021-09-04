Ферстаппен на полсекунды опередил Mercedes в FP3 в Зандфорте

Макс Ферстаппен показал лучшее время на субботней тренировке Гран При Нидерландов. Гонщик Red Bull был быстрее своих соперников и на шинах средней жесткости, и на резине состава Soft. Лучший результат голландца, показанный на мягких покрышках, оказался на полсекунды быстрее, чем у Валттери Боттаса (Mercedes) на том же типе шин. Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику по борьбе за чемпионский титул почти восемь десятых.

Хотя по ходу пятничных тренировок пилоты потеряли немало времени из-за красных флагов (напомним, утром в пятницу пауза для эвакуации машины Себастьяна Феттеля длилась 37 минут), в третьей практике многие гонщики работали на трассе не слишком активно. Можно предположить, что это связано с желанием сберечь шины состава Medium, на которых многие пилоты попытаются показать лучшее время во втором сегменте квалификации – чтобы проехать гонку с одним пит-стопом.

Если во время второй пятничной тренировки 15 пилотов проехали 28 и больше кругов, утром в субботу это смогли сделать только двое. Днем в субботу меньше 20-ти кругов проехали только пилоты, прервавшие тренировку из-за поломки или аварии – в субботу же меньше 20-ти кругов оказалось на счету 8-ми пилотов, не сталкивавшихся с заметными проблемами. В том числе на счету Ферстаппена и Боттаса.

Красных флагов по ходу заезда вновь избежать не удалось. Примерно на 20-й минуте заезда Карлос Сайнс потерял контроль над машиной между поворотами Герлах и Хугенхольц. Болид Ferrari занесло, и он сильно ударился левой стороной о внешний отбойник в Хугенхольце, повредив передний обтекатель, переднюю и заднюю подвеску, днище и другие аэродинамические элементы.

Из-за задержки, связанной с аварией Сайнса, сразу два пилота из состава топ-команд – Макс Ферстаппен и Валттери Боттас – проехали свои первые быстрые круги только во второй половине заезда.

Большинство пилотов в тренировке работали с шинами составов Medium и Soft. Исключением стали четыре гонщика (в т.ч. пилоты Mercedes), которые использовали только мягкие покрышки.

Никита Мазепин опробовал оба типа покрышек и показал 18-й результат – на 2,5 секунды хуже лучшего времени, но на две десятых быстрее своего напарника Мика Шумахера.

В рамках тренировки впервые по ходу уик-энда на трассу выехал Роберт Кубица – напомним, поляк заменил в составе Alfa Romeo Кими Райкконена, чей тест на коронавирус дал положительный результат.