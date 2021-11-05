Ферстаппен на полсекунды быстрее Хэмилтона в FP2 в Мексике

Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй пятничной тренировке Гран При Мексики. он проехал свой лучший круг за 1:17,301, опередив Валттери Боттаса на 0,432 секунды, а Льюиса Хэмилтона на 0,509 секунды. Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал только четвертое время, отстав на 0,570 секунд.

В отличие от первой тренировки, в этот раз Mercedes использовала не только шины Soft, но и Hard, а Red Bull значительное время ездили на резине Medium. Впрочем, лучшее время и те и другие показали, естественно, на Soft.

Напомним, что в первой тренировке быстрейшими стали пилоты Mercedes, а Ферстаппен проиграл лучшему из них 0,123 секунды. Однако тогда трасса только очищалась от пыли и прорезинивалась, так что назвать утренние времена показательными сложно.

В начале сессии оба пилота Mercedes умудрились оквадратить свои шины, перетормозив в первом повороте. Но в отличие от первой тренировки. выехавший за пределы трассы Хэмилтон вернулся ровно по тому коридору, который предусмотрели судьи.

Спор за звание сильнейших после лидеров развернулся на этот раз между гонщиками Ferrari и AlphaTauri и завершился с небольшим преимуществом Скудерии. При этом их соперники в середине пелотона из команд Alpine и McLaren в Мексике оказались медленнее. Более того, в McLaren уступили даже Alfa Romeo.

Тренировка окончилась толком не начавшись для Джорджа Расселла. Пилот Williams выехал на трассу, но не успел показать зачетного времени, когда пожаловался по радио на коробку передач. Затем он сказал, что вроде бы все заработало, но команда все равно зазвала его в боксы, откуда он уже не выезжал.

Вскоре сессия закончилась и для Даниэля Риккардо, причем ровно по той же причине. На его болиде также заподозрили проблемы с коробкой передач, так что австралиец не смог улучшить свое время.

Россиянин Никита Мазепин вновь уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру. Более того, после сессии его ждет визит к судьям, так как он не вписался в восьмой поворот, и вместо того, чтобы снизить скорость и безопасно вернуться на траекторию дал газу и чуть не врезался в стену.

