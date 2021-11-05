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Формула 1 / Гран При Мексики Отчет о тренировке

Ферстаппен на полсекунды быстрее Хэмилтона в FP2 в Мексике

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Лидер чемпионата показал лучшее время сессии. Боттас стал вторым, Хэмилтон только третий

Ферстаппен на полсекунды быстрее Хэмилтона в FP2 в Мексике

Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй пятничной тренировке Гран При Мексики. он проехал свой лучший круг за 1:17,301, опередив Валттери Боттаса на 0,432 секунды, а Льюиса Хэмилтона на 0,509 секунды. Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал только четвертое время, отстав на 0,570 секунд.

В отличие от первой тренировки, в этот раз Mercedes использовала не только шины Soft, но и Hard, а Red Bull значительное время ездили на резине Medium. Впрочем, лучшее время и те и другие показали, естественно, на Soft.

Напомним, что в первой тренировке быстрейшими стали пилоты Mercedes, а Ферстаппен проиграл лучшему из них 0,123 секунды. Однако тогда трасса только очищалась от пыли и прорезинивалась, так что назвать утренние времена показательными сложно.

В начале сессии оба пилота Mercedes умудрились оквадратить свои шины, перетормозив в первом повороте. Но в отличие от первой тренировки. выехавший за пределы трассы Хэмилтон вернулся ровно по тому коридору, который предусмотрели судьи. 

 

Спор за звание сильнейших после лидеров развернулся на этот раз между гонщиками Ferrari и AlphaTauri и завершился с небольшим преимуществом Скудерии. При этом их соперники в середине пелотона из команд Alpine и McLaren в Мексике оказались медленнее. Более того, в McLaren уступили даже Alfa Romeo.

Тренировка окончилась толком не начавшись для Джорджа Расселла. Пилот Williams выехал на трассу, но не успел показать зачетного времени, когда пожаловался по радио на коробку передач. Затем он сказал, что вроде бы все заработало, но команда все равно зазвала его в боксы, откуда он уже не выезжал.

Вскоре сессия закончилась и для Даниэля Риккардо, причем ровно по той же причине. На его болиде также заподозрили проблемы с коробкой передач, так что австралиец не смог улучшить свое время.

Россиянин Никита Мазепин вновь уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру. Более того, после сессии его ждет визит к судьям, так как он не вписался в восьмой поворот, и вместо того, чтобы снизить скорость и безопасно вернуться на траекторию дал газу и чуть не врезался в стену.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 28 1'17.301  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 31 1'17.725 0.424
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 26 1'17.810 0.509
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 26 1'17.871 0.570
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 29 1'18.318 1.017
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 29 1'18.429 1.128
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 28 1'18.605 1.304
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri 31 1'18.644 1.343
9 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 32 1'18.681 1.380
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine 27 1'18.732 1.431
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 25 1'18.841 1.540
12 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 27 1'18.979 1.678
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 31 1'19.227 1.926
14 France Эстебан Окон Alpine 37 1'19.431 2.130
15 Australia Даниэль Риккардо McLaren 7 1'19.521 2.220
16 Germany Мик Шумахер Haas 30 1'19.620 2.319
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 36 1'19.730 2.429
18 Canada Николя Латифи Williams 17 1'20.820 3.519
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 28 1'21.581 4.280
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 2    
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