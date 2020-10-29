Ферстаппен на коне, Райкконен в топ-10. Пять смелых прогнозов на Гран При Эмилии-Романьи

Ферстаппен выиграет

Льюис Хэмилтон и Mercedes находятся в невероятной форме. В этом сезоне они проигрывают только в экстремальных обстоятельствах, за счет чего Льюис уже после 12 Гран При практически снял вопросы о чемпионстве. А ведь в нормальный год это была бы середина чемпионата.

Тем не менее, у Red Bull есть шансы пошатнуть гегемонию Mercedes в концовке сезона. Во-первых, австрийцы продолжают работать над машиной и в последнее время явно приблизились к лидерам. Во-вторых, сам Хэмилтон имеет склонность не очень ярко проводить последние этапы, когда судьба титула решена.

Ну а в третьих, именно Имола будет отличным местом для победы Ферстаппена. Малознакомая, скоростная и опасная трасса идеально подходит любящему риск Максу. А отсутствие прямых в их обычном виде не позволит отставанию мотора Honda от Mercedes сильно повредить голландцу.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Феттель в топ-8

В Португалии Себ наконец сумел заехать в очки, и велика вероятность, что в Имоле прогресс продолжится. Скорее всего, нехватка скорости на прямых в этот раз будет меньше ограничивать Ferrari, а стабильная солнечная погода должна помочь с прогревом шин, с которым в последнее время у Скудерии проблемы.

Череда обновлений явно улучшила машину из Маранелло. Если в Имоле SF1000 подтвердил форму Портимана, то у Феттеля будут даже шансы на топ-5. Однако, более вероятно, что Себ окажется на пару позиций пониже.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Райкконен возьмет очки

Последние Гран При отметились оживанием Alfa Romeo и Haas. И ярче всех среди их пилотов сейчас смотрится ветеран Кими Райкконен. И в Айфеле, и в Портимане финн долгое время шел в очковой зоне и до набранных баллов ему не хватило совсем чуть-чуть.

Кими не всегда хорошо смотрится в квалификациях, позволяя Антонио Джовинацци себя побеждать. Но в гонках чемпион 2007 года дает бой парням на гораздо более быстрых машинах.

Вдобавок, Кими – пожалуй, единственный пилот, хорошо знакомый с Имолой. Как никак, он успел провести там аж шесть Гран При Сан-Марино и едва не победить в 2003 году, когда от Михаэля Шумахера Райкконена отделило меньше двух секунд.

На прошлой недели шанса набрать очки Кими лишил его давний друг Феттель. Но в этот раз уже сам Райкконен должен не упустить момента.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39, Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Перес в топ-5

Чеко пребывает едва ли не в лучшей форме в карьере. Последние четыре этапа он провел на топ-уровне, постепенно представляя под собой кресло болида Red Bull. Да, в Алгарве ему пришлось уступить пару позиций перед финишем, но это скорее следствие неудачи – столкновение с Ферстаппеном на старте и ранний пит-стоп не были чьей-то виной.

Несмотря на две пропущенные гонки, Чеко идет шестым в чемпионате. Так высоко он в карьере еще не забирался, а ведь и от четвертой позиции мексиканца отделяют всего шесть очков. И пока не видно ни одной причины, чтобы Перес резко потерял ход.

Серхио Перес, Racing Point Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Сайнс догонит Норриса

Внутренняя борьба в McLaren, пожалуй, самая интересная во всем чемпионате. На старте сезона фортуна благоволила Ландо, а Карлос регулярно недобирал очков из-за невезения, из-за чего сильно отстал в зачете. Но теперь ситуация развернулась.

Норрис не был в очках уже три Гран При подряд, и его отрыв от Сайнса сократился до шести баллов. А в квалификации Карлос выиграл шесть из семи последних дуэлей. Отыграть шесть очков за одну гонку в середине пелотона не так-то просто. Но высока вероятность, что к Стамбула разрыва между гонщиками McLaren либо не останется вовсе, либо он ужмется до минимума.