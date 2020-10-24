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Формула 1 / Гран При Португалии / Отчет о тренировке

Ферстаппен на более жесткой резине уступил меньше двух десятых пилотам Mercedes в Португалии

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Ферстаппен на более жесткой резине уступил меньше двух десятых пилотам Mercedes в Португалии
Автор:
, Редактор

Лучшее время круга показал Валттери Боттас

Гонщики Mercedes вновь показали лучшее время в последней тренировке перед Гран При Португалии. Валттери Боттас проехал лучший круг на шинах Soft за 1:16,654, Льюис Хэмилтон уступил ему только 26 сотых. 

Третьим стал Макс Ферстаппен, который уступил лидеру 0,158 секунды, причем сделал это на шинах Medium. Под конец сессии он переобулся в Soft, но из-за трафика так и не смог улучшить собственное время.

На последней минуте тренировки сессия была остановлена из-за появления обломка на трассе. Разумеется, заезды за этом были окончены. 

Вчера гонщики 125 раз выезжали за пределы трассы. В итоге утром гоночный директор Майкл Маси принял решение считать выездом за пределы трассы в первом и четвертом поворотах не пересечение белой линии, а выезд за поребрики. Впрочем, в субботу как минимум Макс Ферстаппен все же смог не вписаться в границы трассы в первом повороте. При этом он показал лучшее на тот момент время круга, которое, однако, было аннулировано. 

В середине заездов второе время неожиданно показал Пьер Гасли, который утром получил новое шасси. Вчера его машина сгорела во время второй тренировки. Также иное шасси по сравнению с пятницей получил Николя Латифи: вчера он испытывал новые детали, которые оказались неотделимы от его болида, так что сегодня выступать на нем уже не мог. Карлос Сайнс утром получил новый мотор, турбину и элементы гибридного привода. Все они не получили из-за этого штрафов.

Заезды прошли почти без инцидентов, если не считать разворота Шарля Леклера в предпоследнем повороте и вылета Льюиса Хэмилтона за пределы трассы в восьмом повороте.

 

Россиянин Даниил Квят показал только 12-е время, уступив лидеру 1 секунду и 16 тысячных, а своему напарнику Пьеру Гасли семь десятых. При этом команда AlphaTauri разделила тактику для своих пилотов: Квят большую часть сессии ездил на шинах Medium и проехал на них 21 круг, что больше, чем остальные гонщики. гасли, напротив, старался показать лучшее время на шинах Soft. 

Погода на трассе Портиман в субботу была чуть прохладнее вечера: воздух прогрелся только до +19 градусов. При этом скорости в этот раз были выше: лучшим результатом пятницы было 1:17,940 у Боттаса.
Новость дополняется

Позиция Гонщик Команда Круги Время
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 27 1'16.654
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 23 1'16.680
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 21 1'16.812
4 France Пьер Гасли AlphaTauri 24 1'16.930
5 Thailand Александр Элбон Red Bull 25 1'17.117
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari 20 1'17.229
7 Spain Карлос Сайнс McLaren 24 1'17.238
8 Mexico Серхио Перес Racing Point 17 1'17.297
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 22 1'17.478
10 France Эстебан Окон Renault 20 1'17.666
11 Germany Себастьян Феттель Ferrari 24 1'17.685
12 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 29 1'17.720
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 20 1'17.922
14 Australia Даниэль Риккардо Renault 13 1'17.935
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams 20 1'18.032
16 Canada Лэнс Стролл Racing Point 17 1'18.100
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 20 1'18.201
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas 13 1'18.287
19 Canada Николя Латифи Williams 20 1'18.397
20 France Ромен Грожан Haas 19 1'18.454
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Третья тренировка
Автор Сергей Иванов

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