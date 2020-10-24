Ферстаппен на более жесткой резине уступил меньше двух десятых пилотам Mercedes в Португалии

Гонщики Mercedes вновь показали лучшее время в последней тренировке перед Гран При Португалии. Валттери Боттас проехал лучший круг на шинах Soft за 1:16,654, Льюис Хэмилтон уступил ему только 26 сотых.

Третьим стал Макс Ферстаппен, который уступил лидеру 0,158 секунды, причем сделал это на шинах Medium. Под конец сессии он переобулся в Soft, но из-за трафика так и не смог улучшить собственное время.

На последней минуте тренировки сессия была остановлена из-за появления обломка на трассе. Разумеется, заезды за этом были окончены.

Вчера гонщики 125 раз выезжали за пределы трассы. В итоге утром гоночный директор Майкл Маси принял решение считать выездом за пределы трассы в первом и четвертом поворотах не пересечение белой линии, а выезд за поребрики. Впрочем, в субботу как минимум Макс Ферстаппен все же смог не вписаться в границы трассы в первом повороте. При этом он показал лучшее на тот момент время круга, которое, однако, было аннулировано.

В середине заездов второе время неожиданно показал Пьер Гасли, который утром получил новое шасси. Вчера его машина сгорела во время второй тренировки. Также иное шасси по сравнению с пятницей получил Николя Латифи: вчера он испытывал новые детали, которые оказались неотделимы от его болида, так что сегодня выступать на нем уже не мог. Карлос Сайнс утром получил новый мотор, турбину и элементы гибридного привода. Все они не получили из-за этого штрафов.

Заезды прошли почти без инцидентов, если не считать разворота Шарля Леклера в предпоследнем повороте и вылета Льюиса Хэмилтона за пределы трассы в восьмом повороте.





Россиянин Даниил Квят показал только 12-е время, уступив лидеру 1 секунду и 16 тысячных, а своему напарнику Пьеру Гасли семь десятых. При этом команда AlphaTauri разделила тактику для своих пилотов: Квят большую часть сессии ездил на шинах Medium и проехал на них 21 круг, что больше, чем остальные гонщики. гасли, напротив, старался показать лучшее время на шинах Soft.

Погода на трассе Портиман в субботу была чуть прохладнее вечера: воздух прогрелся только до +19 градусов. При этом скорости в этот раз были выше: лучшим результатом пятницы было 1:17,940 у Боттаса.

Новость дополняется

