Ферстаппен на более жесткой резине уступил меньше двух десятых пилотам Mercedes в Португалии
Лучшее время круга показал Валттери Боттас
Гонщики Mercedes вновь показали лучшее время в последней тренировке перед Гран При Португалии. Валттери Боттас проехал лучший круг на шинах Soft за 1:16,654, Льюис Хэмилтон уступил ему только 26 сотых.
Третьим стал Макс Ферстаппен, который уступил лидеру 0,158 секунды, причем сделал это на шинах Medium. Под конец сессии он переобулся в Soft, но из-за трафика так и не смог улучшить собственное время.
На последней минуте тренировки сессия была остановлена из-за появления обломка на трассе. Разумеется, заезды за этом были окончены.
Вчера гонщики 125 раз выезжали за пределы трассы. В итоге утром гоночный директор Майкл Маси принял решение считать выездом за пределы трассы в первом и четвертом поворотах не пересечение белой линии, а выезд за поребрики. Впрочем, в субботу как минимум Макс Ферстаппен все же смог не вписаться в границы трассы в первом повороте. При этом он показал лучшее на тот момент время круга, которое, однако, было аннулировано.
В середине заездов второе время неожиданно показал Пьер Гасли, который утром получил новое шасси. Вчера его машина сгорела во время второй тренировки. Также иное шасси по сравнению с пятницей получил Николя Латифи: вчера он испытывал новые детали, которые оказались неотделимы от его болида, так что сегодня выступать на нем уже не мог. Карлос Сайнс утром получил новый мотор, турбину и элементы гибридного привода. Все они не получили из-за этого штрафов.
Заезды прошли почти без инцидентов, если не считать разворота Шарля Леклера в предпоследнем повороте и вылета Льюиса Хэмилтона за пределы трассы в восьмом повороте.
Россиянин Даниил Квят показал только 12-е время, уступив лидеру 1 секунду и 16 тысячных, а своему напарнику Пьеру Гасли семь десятых. При этом команда AlphaTauri разделила тактику для своих пилотов: Квят большую часть сессии ездил на шинах Medium и проехал на них 21 круг, что больше, чем остальные гонщики. гасли, напротив, старался показать лучшее время на шинах Soft.
Погода на трассе Портиман в субботу была чуть прохладнее вечера: воздух прогрелся только до +19 градусов. При этом скорости в этот раз были выше: лучшим результатом пятницы было 1:17,940 у Боттаса.
Новость дополняется
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|27
|1'16.654
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|23
|1'16.680
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|21
|1'16.812
|4
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|24
|1'16.930
|5
|Александр Элбон
|Red Bull
|25
|1'17.117
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|20
|1'17.229
|7
|Карлос Сайнс
|McLaren
|24
|1'17.238
|8
|Серхио Перес
|Racing Point
|17
|1'17.297
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|22
|1'17.478
|10
|Эстебан Окон
|Renault
|20
|1'17.666
|11
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|24
|1'17.685
|12
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|29
|1'17.720
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|20
|1'17.922
|14
|Даниэль Риккардо
|Renault
|13
|1'17.935
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|20
|1'18.032
|16
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|17
|1'18.100
|17
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|20
|1'18.201
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|13
|1'18.287
|19
|Николя Латифи
|Williams
|20
|1'18.397
|20
|Ромен Грожан
|Haas
|19
|1'18.454
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Сергей Иванов