Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне

Макс Ферстаппен показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне. Лидирующий в чемпионате пилот почти на восемь десятых секунды опередил ближайших соперников, которыми стали Ландо Норрис из McLaren и Льюис Хэмилтон на Mercedes. Двух британцев при этом разделила одна тысячная секунды.

Столь большое отставание от лучшего времени серьезно удивило действующего чемпиона мира. «Семь десятых?! Откуда они взялись?» – с непониманием спросил Хэмилтон у своего гоночного инженера, когда тот озвучил ему разницу с Ферстаппеном.

В середине сессии Ферстаппен сообщил в боксы о «потере мощности» при прохождении последних двух поворотов – и получил от гоночного инженера инструкции по изменению настроек. Судя по всему, после этого неприятный эффект исчез – ибо вскоре голландец улучшил свой результат на четыре десятых секунды.

Лидер чемпионата мира по ходу тренировки опробовал все три типа шин и был самым быстрым на каждом из них. Лучший результат, как нетрудно догадаться, Ферстаппен показал на мягких шинах (состав С3) – как и Хэмилтон. А вот Норрис смог оказаться на второй строчке итогового протокола, используя резину средней жесткости (состав С2). McLaren стала единственным коллективом, чьи гонщики по ходу тренировки не проехали ни одного круга на мягких шинах.

Команды использовали четыре разных шинных комбинации, при этом самыми популярными стали Hard/Medium/Soft и Medium/Soft (их выбрали по 4 команды). При этом во всех 10-ти случаях оба пилота одной команды пользовались одним набором покрышек.

Никита Мазепин показал в тренировке 19-й результат, уступив почти три секунды Ферстаппену и почти семь десятых – своему напарнику Мику Шумахеру. При этом оба пилота команды Haas были среди лидеров по максимальной скорости на прямых.