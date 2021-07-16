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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне

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, главный редактор

Пилот McLaren смог опередить действующего чемпиона, хотя проехал свой лучший круг на более жестких шинах

Ферстаппен на 0,8 с опередил Норриса в FP1 в Сильверстоуне

Макс Ферстаппен показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Великобритании, который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне. Лидирующий в чемпионате пилот почти на восемь десятых секунды опередил ближайших соперников, которыми стали Ландо Норрис из McLaren и Льюис Хэмилтон на Mercedes. Двух британцев при этом разделила одна тысячная секунды.

Столь большое отставание от лучшего времени серьезно удивило действующего чемпиона мира. «Семь десятых?! Откуда они взялись?» – с непониманием спросил Хэмилтон у своего гоночного инженера, когда тот озвучил ему разницу с Ферстаппеном. 

В середине сессии Ферстаппен сообщил в боксы о «потере мощности» при прохождении последних двух поворотов – и получил от гоночного инженера инструкции по изменению настроек. Судя по всему, после этого неприятный эффект исчез – ибо вскоре голландец улучшил свой результат на четыре десятых секунды.

Лидер чемпионата мира по ходу тренировки опробовал все три типа шин и был самым быстрым на каждом из них. Лучший результат, как нетрудно догадаться, Ферстаппен показал на мягких шинах (состав С3) – как и Хэмилтон. А вот Норрис смог оказаться на второй строчке итогового протокола, используя резину средней жесткости (состав С2). McLaren стала единственным коллективом, чьи гонщики по ходу тренировки не проехали ни одного круга на мягких шинах.

Команды использовали четыре разных шинных комбинации, при этом самыми популярными стали Hard/Medium/Soft и Medium/Soft (их выбрали по 4 команды). При этом во всех 10-ти случаях оба пилота одной команды пользовались одним набором покрышек.

Никита Мазепин показал в тренировке 19-й результат, уступив почти три секунды Ферстаппену и почти семь десятых – своему напарнику Мику Шумахеру. При этом оба пилота команды Haas были среди лидеров по максимальной скорости на прямых.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 23    
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 26 0.779 0.779
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 30 0.780 0.001
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 26 0.793 0.013
5 Finland Валттери Боттас Mercedes 30 0.862 0.069
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 25 0.888 0.026
7 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 23 1.027 0.139
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 25 1.128 0.101
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren 28 1.176 0.048
10 France Эстебан Окон Alpine 24 1.380 0.204
11 France Пьер Гасли AlphaTauri 28 1.414 0.034
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri 29 1.565 0.151
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 26 1.792 0.227
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine 24 1.838 0.046
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 27 2.185 0.347
16 Canada Николя Латифи Williams 27 2.192 0.007
17 Germany Мик Шумахер Haas 24 2.192 0.000
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 21 2.562 0.370
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas 23 2.773 0.211
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams 29 2.822 0.049
Полные результаты

 

 

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