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Формула 1 / Гран При Катара Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,4 секунды быстрее всех в FP1 в Катаре

Вторым по скорости оказался Пьер Гасли, третье и четвертое время осталось за гонщиками Mercedes

Ферстаппен на 0,4 секунды быстрее всех в FP1 в Катаре

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время круга на трассе Лосаил в Катаре, проехав ее за 1:23,737. Он превзошел на 0,4 секунды Пьера Гасли и почти на полсекунды был быстрее Валттери Боттаса, ставшего третьим.

Четвертое время осталось за Льюисом Хэмилтоном, который уступил лидеру почти восемь десятых. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что для тренировки команда поставила ему старую силовую установку, чтобы сберечь на квалификацию и гонку новый двигатель, с которым он выиграл в Бразилии. Сам Хэмилтон по радио жаловался на нехватку мощности.

В первой части тренировки лидеры тестировали поведение болидов на жестких шинах, и с этой резиной быстрейшим также был Ферстаппен, а Боттас показал второе время. Напомним, что для Катара Perelli выбрала самые жесткие составы резины, и в этот раз Hard означает именно самый жесткий состав C1.

Интересно, пилоты Red Bull и Mercedes тренировались только на шинах Soft и Hard. Попробовать Medium решились Пьер Гасли, Эстебан Окон, Ландо Норрис, Никита Мазепин, Николя Латифи, Кими Райкконен, а также оба гонщика Ferrari. За исключением Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, которые проехали лучшие для себя круги на шинах Hard, все остальные сделали это с мягкими шинами.

Тренировка запомнится участникам тем, что на трассе в Лосаиле было весьма пыльно. При этом свои лучшие круги лидеры проехали не под конец, а сразу после смены резины в середине сессии. Исключением стал только Гасли, который улучшил именно на последних минутах сессии.

 

Россиянин Никита Мазепин в Катаре утром в пятницу был самым медленным. Он проиграл своему напарнику Мику Шумахеру 0,8 секунды при том, что оба показали лучшее для себя время на шинах Soft. При этом Шумахер на последних минутах сессии стал причиной появления желтых флагов, вылетев на гравий, но сумев самостоятельно вернуться на трассу. 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'23.723  
2 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'24.160 0.437
3 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'24.194 0.471
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'24.509 0.786
5 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'24.648 0.925
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'24.713 0.990
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'24.790 1.067
8 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'24.915 1.192
9 France Эстебан Окон Alpine 1'24.972 1.249
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'25.215 1.492
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'25.291 1.568
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'25.328 1.605
13 Canada Николя Латифи Williams 1'25.688 1.965
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'25.757 2.034
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'25.828 2.105
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams 1'25.871 2.148
17 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'25.905 2.182
18 Germany Мик Шумахер Haas 1'26.699 2.976
19 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'26.712 2.989
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1'27.500 3.777
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