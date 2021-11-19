Ферстаппен на 0,4 секунды быстрее всех в FP1 в Катаре

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время круга на трассе Лосаил в Катаре, проехав ее за 1:23,737. Он превзошел на 0,4 секунды Пьера Гасли и почти на полсекунды был быстрее Валттери Боттаса, ставшего третьим.

Четвертое время осталось за Льюисом Хэмилтоном, который уступил лидеру почти восемь десятых. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что для тренировки команда поставила ему старую силовую установку, чтобы сберечь на квалификацию и гонку новый двигатель, с которым он выиграл в Бразилии. Сам Хэмилтон по радио жаловался на нехватку мощности.

В первой части тренировки лидеры тестировали поведение болидов на жестких шинах, и с этой резиной быстрейшим также был Ферстаппен, а Боттас показал второе время. Напомним, что для Катара Perelli выбрала самые жесткие составы резины, и в этот раз Hard означает именно самый жесткий состав C1.

Интересно, пилоты Red Bull и Mercedes тренировались только на шинах Soft и Hard. Попробовать Medium решились Пьер Гасли, Эстебан Окон, Ландо Норрис, Никита Мазепин, Николя Латифи, Кими Райкконен, а также оба гонщика Ferrari. За исключением Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, которые проехали лучшие для себя круги на шинах Hard, все остальные сделали это с мягкими шинами.

Тренировка запомнится участникам тем, что на трассе в Лосаиле было весьма пыльно. При этом свои лучшие круги лидеры проехали не под конец, а сразу после смены резины в середине сессии. Исключением стал только Гасли, который улучшил именно на последних минутах сессии.

Россиянин Никита Мазепин в Катаре утром в пятницу был самым медленным. Он проиграл своему напарнику Мику Шумахеру 0,8 секунды при том, что оба показали лучшее для себя время на шинах Soft. При этом Шумахер на последних минутах сессии стал причиной появления желтых флагов, вылетев на гравий, но сумев самостоятельно вернуться на трассу.