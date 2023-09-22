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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,3 секунды опередил Леклера по итогам пятницы на «Сузуке»

Лидер Red Bull удержался на первой строчке протокола, однако во второй тренировке соперникам удалось сократить отставание. Заезды пришлось прервать досрочно после аварии Пьера Гасли

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

После того, как Формула 1 вернулась на классический автодром в форме восьмерки, Макс Ферстаппен умчался от соперников в первой тренировке Гран При. Результаты второй оказались заметно более плотными, однако главное осталось неизменным: голландец из Red Bull вновь возглавил протокол. 

Пока команды не перешли к работе на длинных сериях, Макс Ферсттаппер проехал круг за 1:30.688 на шинах Soft (C3), что обеспечило перевес в 0,320 секунды над соперниками. Стоит отметить, что свою лучшую быструю попытку он провел несколько раньше, чем другие лидеры, когда состояние трассы было несколько хуже.   

Вторым вновь стал представитель Ferrari, на этот раз Шарль Леклер. Тройку лидеров вновь замкнул Ландо Норрис из McLaren (+0,464). 

Обладатель поулов двух последних этапов Карлос Сайнс стал четвертым. Джордж Расселл, получив впервые по ходу уик-энда самые мягкие слики, показал на них пятый результат.  

Особенно следует отметить, что шестое место Фернандо Алонсо и 14-е Льюиса Хэмилтона разделили всего три десятых секунды – это обещает очень упорную борьбу в дальнейшем по ходу уик-энда. 

Авария Пьера Гасли, Alpine A523

Авария Пьера Гасли, Alpine A523

Тренировку пришлось закончить досрочно: за четыре минуты до клетчатого флага Пьер Гасли задел барьер во втором повороте Дегнер. 

Также заслуживает упоминания, что автором самого лучшего времени на финальном секторе оказался замкнувший протокол Логан Сарджент – это говорит о хорошей максимальной скорости Williams на прямых. 

Если не считать аварии Гасли, сессия обошлась без неприятностей. 

Результаты второй тренировки Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 19 1'30.688
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 23 +0.320
3 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 22 +0.464
4 Spain Карлос СайнсFerrari 22 +0.549
5 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 22 +0.640
6 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 22 +0.804
7 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 23 +0.867
8 Australia Оскар ПиастриMcLaren 22 +0.974
9 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 24 +1.022
10 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 22 +1.051
11 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 22 +1.083
12 France Эстебан ОконAlpine 22 +1.106
13 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 24 +1.109
14 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 21 +1.141
15 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 23 +1.453
16 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 16 +1.477
17 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 23 +1.481
18 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 26 +1.490
19 France Пьер ГаслиAlpine 22 +1.491
20 United States Логан СарджентWilliams 25 +1.632
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