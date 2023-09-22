Ферстаппен на 0,3 секунды опередил Леклера по итогам пятницы на «Сузуке»
Лидер Red Bull удержался на первой строчке протокола, однако во второй тренировке соперникам удалось сократить отставание. Заезды пришлось прервать досрочно после аварии Пьера Гасли
После того, как Формула 1 вернулась на классический автодром в форме восьмерки, Макс Ферстаппен умчался от соперников в первой тренировке Гран При. Результаты второй оказались заметно более плотными, однако главное осталось неизменным: голландец из Red Bull вновь возглавил протокол.
Пока команды не перешли к работе на длинных сериях, Макс Ферсттаппер проехал круг за 1:30.688 на шинах Soft (C3), что обеспечило перевес в 0,320 секунды над соперниками. Стоит отметить, что свою лучшую быструю попытку он провел несколько раньше, чем другие лидеры, когда состояние трассы было несколько хуже.
Вторым вновь стал представитель Ferrari, на этот раз Шарль Леклер. Тройку лидеров вновь замкнул Ландо Норрис из McLaren (+0,464).
Обладатель поулов двух последних этапов Карлос Сайнс стал четвертым. Джордж Расселл, получив впервые по ходу уик-энда самые мягкие слики, показал на них пятый результат.
Особенно следует отметить, что шестое место Фернандо Алонсо и 14-е Льюиса Хэмилтона разделили всего три десятых секунды – это обещает очень упорную борьбу в дальнейшем по ходу уик-энда.
Авария Пьера Гасли, Alpine A523
Тренировку пришлось закончить досрочно: за четыре минуты до клетчатого флага Пьер Гасли задел барьер во втором повороте Дегнер.
Также заслуживает упоминания, что автором самого лучшего времени на финальном секторе оказался замкнувший протокол Логан Сарджент – это говорит о хорошей максимальной скорости Williams на прямых.
Если не считать аварии Гасли, сессия обошлась без неприятностей.
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