Ферстаппен на 0,3 секунды опередил Леклера по итогам пятницы на «Сузуке»

После того, как Формула 1 вернулась на классический автодром в форме восьмерки, Макс Ферстаппен умчался от соперников в первой тренировке Гран При. Результаты второй оказались заметно более плотными, однако главное осталось неизменным: голландец из Red Bull вновь возглавил протокол.

Пока команды не перешли к работе на длинных сериях, Макс Ферсттаппер проехал круг за 1:30.688 на шинах Soft (C3), что обеспечило перевес в 0,320 секунды над соперниками. Стоит отметить, что свою лучшую быструю попытку он провел несколько раньше, чем другие лидеры, когда состояние трассы было несколько хуже.

Вторым вновь стал представитель Ferrari, на этот раз Шарль Леклер. Тройку лидеров вновь замкнул Ландо Норрис из McLaren (+0,464).

Обладатель поулов двух последних этапов Карлос Сайнс стал четвертым. Джордж Расселл, получив впервые по ходу уик-энда самые мягкие слики, показал на них пятый результат.

Особенно следует отметить, что шестое место Фернандо Алонсо и 14-е Льюиса Хэмилтона разделили всего три десятых секунды – это обещает очень упорную борьбу в дальнейшем по ходу уик-энда.

Авария Пьера Гасли, Alpine A523

Тренировку пришлось закончить досрочно: за четыре минуты до клетчатого флага Пьер Гасли задел барьер во втором повороте Дегнер.

Также заслуживает упоминания, что автором самого лучшего времени на финальном секторе оказался замкнувший протокол Логан Сарджент – это говорит о хорошей максимальной скорости Williams на прямых.

Если не считать аварии Гасли, сессия обошлась без неприятностей.

Результаты второй тренировки Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 19 1'30.688 2 Шарль Леклер Ferrari 23 +0.320 3 Ландо Норрис McLaren 22 +0.464 4 Карлос Сайнс Ferrari 22 +0.549 5 Джордж Расселл Mercedes 22 +0.640 6 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 22 +0.804 7 Алекс Элбон Williams 23 +0.867 8 Оскар Пиастри McLaren 22 +0.974 9 Серхио Перес Red Bull Racing 24 +1.022 10 Валттери Боттас Alfa Romeo 22 +1.051 11 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 22 +1.083 12 Эстебан Окон Alpine 22 +1.106 13 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 24 +1.109 14 Льюис Хэмилтон Mercedes 21 +1.141 15 Лиам Лоусон AlphaTauri 23 +1.453 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 16 +1.477 17 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 23 +1.481 18 Юки Цунода AlphaTauri 26 +1.490 19 Пьер Гасли Alpine 22 +1.491 20 Логан Сарджент Williams 25 +1.632