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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,087 опередил Леклера по итогам пятницы в Бахрейне

Действующий чемпион мира подтвердил свою скорость во второй тренировке, но его преимущество оказалось почти неуловимым

Александр Кабановский
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Ферстаппен на 0,087 опередил Леклера по итогам пятницы в Бахрейне
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После первой тренировки, которая прошла в дневной жаре, вторая позволила командам оценить свою скорость в более прохладных условиях, которых можно ожидать в квалификации и гонке. 

Быстрейшим стал Макс Ферстаппен, почти повторивший свой результат недавних тестов: на предсезонных заездах время голландца из Red Bull составило 1:31.720 на мягких шинах С4, тогда как в пятницу он показал 1:31.936 на более жестких С3.

Следом за лидером, как и в первой сессии, в протоколе расположились два гонщика Ferrari. Шарль Леклер вновь опередил Карлоса Сайнса, при этом лучшему результату монегаск уступил менее одной десятой. 

Примечательно, что разница между Red Bull и Ferrari всех секторах была очень незначительной, причем в самой быстрой попытке Шарль проехал второй сектор хуже, чем кругом ранее. 

Джордж Расселл также повторил четвертый результат первой тренировки, отстав от Сайнса всего на 0,009 секунды. Шестерку лидеров довольно неожиданно замкнули Фернандо Алонсо (Alpine) и Валттери Боттас (Alfa Romeo) – при этом финн уже отстал более чем на секунду.

Мик Шумахер, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Обращают на себя внимание результаты Haas – Мик Шумахер и Кевин Магнуссен вошли в десятку, а между ними оказался Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира подключился к тренировке с небольшим опозданием, так как на его Mercedes меняли днище. Льюис получил старую версию, тогда как до этого ездил с новой.

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По ходу сессии Хэмилтон жаловался на проблемы с передними тормозами, а команда сообщила, что у него, вдобавок, не совсем точно работала система DRS.

Ландо Норрис после сложной первой тренировки принес McLaren 11-й результат, а вот его партнер Даниэль Риккардо вновь остался далеко позади, потеряв время из-за проблем с техникой – механики занимались задней частью его MCL36.

Герой первой сессии Пьер Гасли на этот раз оказался только 13-м. Другой представитель AlphaTauri Юки Цунода дважды не смог избежать проблем в одном и том же восьмом повороте: сначала Лэнс Стролл задел переднее крыло его машины, а потом сам японец помешал Леклеру, вынудив того отруливать в сторону и выезжать за белую линию. Судьи еще будут рассматривать эти эпизоды.

Обновление: Стролл и Цунода получили по предупреждению за свои действия на трассе. Для каждого это – что логично – первое такое наказание в сезоне. Спортивные санкции предусмотрены за получение по ходу одного чемпионата трех и более предупреждений.

Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 20 1'31.936  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 20 1'32.023 0.087
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 22 1'32.520 0.584
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 25 1'32.529 0.593
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 24 1'32.877 0.941
6 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 30 1'32.951 1.015
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 20 1'32.958 1.022
8 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 24 1'33.085 1.149
9 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'33.144 1.208
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 23 1'33.183 1.247
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27 1'33.280 1.344
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 25 1'33.360 1.424
13 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 24 1'33.621 1.685
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 26 1'33.789 1.853
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 27 1'33.953 2.017
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 25 1'33.958 2.022
17 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 28 1'34.061 2.125
18 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 12 1'34.166 2.230
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 28 1'34.486 2.550
20 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 22 1'34.735 2.799
Полные результаты

 

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