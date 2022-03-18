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После первой тренировки, которая прошла в дневной жаре, вторая позволила командам оценить свою скорость в более прохладных условиях, которых можно ожидать в квалификации и гонке.

Быстрейшим стал Макс Ферстаппен, почти повторивший свой результат недавних тестов: на предсезонных заездах время голландца из Red Bull составило 1:31.720 на мягких шинах С4, тогда как в пятницу он показал 1:31.936 на более жестких С3.

Следом за лидером, как и в первой сессии, в протоколе расположились два гонщика Ferrari. Шарль Леклер вновь опередил Карлоса Сайнса, при этом лучшему результату монегаск уступил менее одной десятой.

Примечательно, что разница между Red Bull и Ferrari всех секторах была очень незначительной, причем в самой быстрой попытке Шарль проехал второй сектор хуже, чем кругом ранее.

Джордж Расселл также повторил четвертый результат первой тренировки, отстав от Сайнса всего на 0,009 секунды. Шестерку лидеров довольно неожиданно замкнули Фернандо Алонсо (Alpine) и Валттери Боттас (Alfa Romeo) – при этом финн уже отстал более чем на секунду.

Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Обращают на себя внимание результаты Haas – Мик Шумахер и Кевин Магнуссен вошли в десятку, а между ними оказался Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира подключился к тренировке с небольшим опозданием, так как на его Mercedes меняли днище. Льюис получил старую версию, тогда как до этого ездил с новой.

По ходу сессии Хэмилтон жаловался на проблемы с передними тормозами, а команда сообщила, что у него, вдобавок, не совсем точно работала система DRS.

Ландо Норрис после сложной первой тренировки принес McLaren 11-й результат, а вот его партнер Даниэль Риккардо вновь остался далеко позади, потеряв время из-за проблем с техникой – механики занимались задней частью его MCL36.

Герой первой сессии Пьер Гасли на этот раз оказался только 13-м. Другой представитель AlphaTauri Юки Цунода дважды не смог избежать проблем в одном и том же восьмом повороте: сначала Лэнс Стролл задел переднее крыло его машины, а потом сам японец помешал Леклеру, вынудив того отруливать в сторону и выезжать за белую линию. Судьи еще будут рассматривать эти эпизоды.

Обновление: Стролл и Цунода получили по предупреждению за свои действия на трассе. Для каждого это – что логично – первое такое наказание в сезоне. Спортивные санкции предусмотрены за получение по ходу одного чемпионата трех и более предупреждений.

Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна