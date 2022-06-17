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Формула 1 / Гран При Канады Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,081 опередил Леклера по итогам пятницы в Монреале

Два главных соперника вновь заняли верхние строчки протокола, Себастьян Феттель показал четвертое время за рулем Aston Martin

Александр Кабановский
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Ферстаппен на 0,081 опередил Леклера по итогам пятницы в Монреале
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Вторая сессия на трассе Жиля Вильнева прошла под свинцовыми тучами, но асфальт вновь остался сухим. Еще одно сходство с первой тренировкой оказалось в том, что быстрее всех проехал Макс Ферстаппен. 

На этот раз время голландца из Red Bull на шинах Soft составило 1:14.127. Его главными преследователями стали пилоты Ferrari: Шарль Леклер после локального утреннего спада вернулся на привычные позиции: монегаск отстал всего на 0,081 секунды. На двух первых секторах Шарль был даже чуть быстрее соперника, но решающим стал третий, где Макс отыграл десятую с лишним.

Отставание Карлоса Сайнса составило 0,225 секунды, а пять следующих позиций заняли гонщики пяти разных команд. Самое интересное, что возглавил эту группу Себастьян Феттель. Двукратный триумфатор Гран При Канады отстал всего на 0,315 – монреальская трасса явно подходит Aston Martin.

Себастьен Феттель, Aston Martin AMR22, на пит-лейне

Себастьен Феттель, Aston Martin AMR22, на пит-лейне

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

При этом Себа еще ждет визит к судьям – они с Кевином Магнуссеном едва не столкнулись на питлейне, пилоту Haas пришлось экстренно тормозить. 

Немец опередил Фернандо Алонсо (Alpine), Пьера Гасли (AlphaTauri), Джорджа Расселла (Mercedes) и Ландо Норриса (McLaren).

Вся первая десятка, которую замкнули Даниэль Риккардо (в связке 3/4 поворотов у австралийца имел место неприятный момент с Гуаньюем Чжоу – гонщики едва не столкнулись, неверно поняв друг друга) с Эстебаном Оконом, показала свои лучшие результате на резине Soft и уложилась в одну секунду. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Серхио Перес внезапно остался 11-м, испортив ошибками обе тренировки квалификационных попыток, а Льюис Хэмилтон, которому после первой сессии поменяли версию днища, потерял из-за этого первые 15 минут и показал в итоге только 13-ю скорость. 

В который раз потерял тренировку Валттери Боттас – финн самым первым покинул пит-лейн, но проехал всего три круга, после чего мотор его Alfa Romeo перешел в аварийный режим, и больше гонщик поработать не смог – он еще дважды покидал пит-лейн, но тотчас возвращался обратно из-за проблем с коробкой передач.

Заезда пришлось прервать в самом начале режимом VSC, чтобы судья мог убрать с трассы пустую пластиковую бутылку, но в остальном они прошли без происшествий.

Результаты второй тренировки Гран При Канады

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 33 1'14.127  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 32 1'14.208 0.081
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 32 1'14.352 0.225
4 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 35 1'14.442 0.315
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 24 1'14.543 0.416
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 34 1'14.879 0.752
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 31 1'14.971 0.844
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 30 1'14.987 0.860
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 31 1'15.033 0.906
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 32 1'15.119 0.992
11 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 29 1'15.167 1.040
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 34 1'15.396 1.269
13 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'15.421 1.294
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 34 1'15.499 1.372
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 35 1'15.516 1.389
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 31 1'15.526 1.399
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 37 1'15.567 1.440
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 30 1'16.171 2.044
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 27 1'16.509 2.382
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 3    
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