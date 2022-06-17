Ферстаппен на 0,081 опередил Леклера по итогам пятницы в Монреале
Два главных соперника вновь заняли верхние строчки протокола, Себастьян Феттель показал четвертое время за рулем Aston Martin
Вторая сессия на трассе Жиля Вильнева прошла под свинцовыми тучами, но асфальт вновь остался сухим. Еще одно сходство с первой тренировкой оказалось в том, что быстрее всех проехал Макс Ферстаппен.
На этот раз время голландца из Red Bull на шинах Soft составило 1:14.127. Его главными преследователями стали пилоты Ferrari: Шарль Леклер после локального утреннего спада вернулся на привычные позиции: монегаск отстал всего на 0,081 секунды. На двух первых секторах Шарль был даже чуть быстрее соперника, но решающим стал третий, где Макс отыграл десятую с лишним.
Отставание Карлоса Сайнса составило 0,225 секунды, а пять следующих позиций заняли гонщики пяти разных команд. Самое интересное, что возглавил эту группу Себастьян Феттель. Двукратный триумфатор Гран При Канады отстал всего на 0,315 – монреальская трасса явно подходит Aston Martin.
Себастьен Феттель, Aston Martin AMR22, на пит-лейне
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
При этом Себа еще ждет визит к судьям – они с Кевином Магнуссеном едва не столкнулись на питлейне, пилоту Haas пришлось экстренно тормозить.
Немец опередил Фернандо Алонсо (Alpine), Пьера Гасли (AlphaTauri), Джорджа Расселла (Mercedes) и Ландо Норриса (McLaren).
Вся первая десятка, которую замкнули Даниэль Риккардо (в связке 3/4 поворотов у австралийца имел место неприятный момент с Гуаньюем Чжоу – гонщики едва не столкнулись, неверно поняв друг друга) с Эстебаном Оконом, показала свои лучшие результате на резине Soft и уложилась в одну секунду.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Серхио Перес внезапно остался 11-м, испортив ошибками обе тренировки квалификационных попыток, а Льюис Хэмилтон, которому после первой сессии поменяли версию днища, потерял из-за этого первые 15 минут и показал в итоге только 13-ю скорость.
В который раз потерял тренировку Валттери Боттас – финн самым первым покинул пит-лейн, но проехал всего три круга, после чего мотор его Alfa Romeo перешел в аварийный режим, и больше гонщик поработать не смог – он еще дважды покидал пит-лейн, но тотчас возвращался обратно из-за проблем с коробкой передач.
Заезда пришлось прервать в самом начале режимом VSC, чтобы судья мог убрать с трассы пустую пластиковую бутылку, но в остальном они прошли без происшествий.
Результаты второй тренировки Гран При Канады
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|33
|1'14.127
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1'14.208
|0.081
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|32
|1'14.352
|0.225
|4
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|35
|1'14.442
|0.315
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|24
|1'14.543
|0.416
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|34
|1'14.879
|0.752
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|31
|1'14.971
|0.844
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|30
|1'14.987
|0.860
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|31
|1'15.033
|0.906
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|32
|1'15.119
|0.992
|11
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1'15.167
|1.040
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|34
|1'15.396
|1.269
|13
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'15.421
|1.294
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|34
|1'15.499
|1.372
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|35
|1'15.516
|1.389
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31
|1'15.526
|1.399
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|37
|1'15.567
|1.440
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|30
|1'16.171
|2.044
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|27
|1'16.509
|2.382
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|3
|Полные результаты
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