Ферстаппен на 0,081 опередил Леклера по итогам пятницы в Монреале

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Вторая сессия на трассе Жиля Вильнева прошла под свинцовыми тучами, но асфальт вновь остался сухим. Еще одно сходство с первой тренировкой оказалось в том, что быстрее всех проехал Макс Ферстаппен.

На этот раз время голландца из Red Bull на шинах Soft составило 1:14.127. Его главными преследователями стали пилоты Ferrari: Шарль Леклер после локального утреннего спада вернулся на привычные позиции: монегаск отстал всего на 0,081 секунды. На двух первых секторах Шарль был даже чуть быстрее соперника, но решающим стал третий, где Макс отыграл десятую с лишним.

Отставание Карлоса Сайнса составило 0,225 секунды, а пять следующих позиций заняли гонщики пяти разных команд. Самое интересное, что возглавил эту группу Себастьян Феттель. Двукратный триумфатор Гран При Канады отстал всего на 0,315 – монреальская трасса явно подходит Aston Martin.

Себастьен Феттель, Aston Martin AMR22, на пит-лейне Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

При этом Себа еще ждет визит к судьям – они с Кевином Магнуссеном едва не столкнулись на питлейне, пилоту Haas пришлось экстренно тормозить.

Немец опередил Фернандо Алонсо (Alpine), Пьера Гасли (AlphaTauri), Джорджа Расселла (Mercedes) и Ландо Норриса (McLaren).

Вся первая десятка, которую замкнули Даниэль Риккардо (в связке 3/4 поворотов у австралийца имел место неприятный момент с Гуаньюем Чжоу – гонщики едва не столкнулись, неверно поняв друг друга) с Эстебаном Оконом, показала свои лучшие результате на резине Soft и уложилась в одну секунду.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Серхио Перес внезапно остался 11-м, испортив ошибками обе тренировки квалификационных попыток, а Льюис Хэмилтон, которому после первой сессии поменяли версию днища, потерял из-за этого первые 15 минут и показал в итоге только 13-ю скорость.

В который раз потерял тренировку Валттери Боттас – финн самым первым покинул пит-лейн, но проехал всего три круга, после чего мотор его Alfa Romeo перешел в аварийный режим, и больше гонщик поработать не смог – он еще дважды покидал пит-лейн, но тотчас возвращался обратно из-за проблем с коробкой передач.

Заезда пришлось прервать в самом начале режимом VSC, чтобы судья мог убрать с трассы пустую пластиковую бутылку, но в остальном они прошли без происшествий.

Результаты второй тренировки Гран При Канады