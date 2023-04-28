Ферстаппен на 0,037 секунды опередил Леклера по итогам тренировки в Баку

Пятничная тренировка бакинского этапа Ф1 имела для команд огромное значение, так как была единственной возможностью собрать данные для выбора настроек на все оставшиеся сессии Гран При. Перед стартом заездов все выражали надежду, что красные флаги не помешают работе – но вышло иначе.

Пожар на Alpine Пьера Гасли отнял у участников уик-энда без малого 15 минут, вынудив сократить и без того предельно ужатую программу. Причиной возгорания стала утечка жидкости в гидравлической системе, которая попала на горячие детали силовой установки.

Быстрейшим же в итоге стал Макс Ферстаппен. Голландец долго оставался на первой строчке по ходу сессии, и хотя затем уступил лидерство, уже после истечения времени тренировки показал на шинах Soft (C5) время 1:42.315.

Его партнер по Red Bull, прошлогодний победитель гонки Серхио Перес остался третьим, проиграв 0,139 секунды.

Между двумя лидерами сезона вклинился Шарль Леклер из Ferrari (+0,037).

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Прогресс Скудерии, которая начала нынешний сезон не лучшим образом, подтвердил и Карлос Сайнс. В самом начале испанец прочертил правой передней шиной по барьеру в пятом повороте, но смог продолжить движение и завершил сессию четвертым (+0,584).

Ландо Норрис дал повод для оптимизма McLaren – на серьезно переделанной машине MCL60 он показал пятое время и стал последним, кто уложился в секунду от лучшего результата.

Ник де Врис, который ни разу не выступал в Баку на технике Ф1, неожиданно оказался шестым, опередив пару Aston Martin. В этом сезоне зеленая машина особенно сильна на быстрых участках, потому на скоростных секциях Проспекта Нефтяников Лэнсу Строллу с Фернандо Алонсо было сложно спорить с соперниками.

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Испанец, кроме того, потерял время из-за отказа системы DRS. Стоит отметить, что он единственный среди гонщиков первой десятки показал лучшее время на более жестких шинах Medium.

Всего в эту десятку вошли представители семи команд: благодаря Алексу Элбону и Чжоу Гуаньюю это смогли сделать также Williams и Alfa Romeo.

Куда хуже все сложилось для Mercedes. Льюис Хэмилтон потерял время в гараже из-за сбоя программного обеспечения гибридной системы и остался 11-м, Джордж Расселл и вовсе завершил тренировку 17-м. Оба гонщика жаловались на проблемы с тормозами и не работали по ходу тренировки на сликах Soft.

Поврежденное колесо на машине Юки Цуноды, AlphaTauri AT04 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Также не самой успешной пятничная сессия оказалась для Юки Цуноды – японец на первых минутах ударился о барьер за первом секторе, после чего добирался до пит-лейна на трех колесах.

Кевин Магнуссен остановился на трассе одновременно с Гасли из-за падения давления топлива, а Эстебана Окона в Alpine больше не выпустили на трассу, чтобы проверить его машину на предмет утечек в гидравлической системе.

Сегодня же в 16:00 Мск участники этапа проведут квалификацию.

Результаты тренировки Гран При Азербайджана