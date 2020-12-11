Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром

Гран При Абу-Даби стартовал полуторачасовой сессией, которую в командах сразу объявили не особенно важной — условия на трассе не соответствовали тому, что будет в квалификации и гонке.

Лучшим, проехав в общей сложности 26 кругов. стал Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:37.378. Меньше четырех десятых проиграл ему Валттери Боттас из Mercedes.

Главным событием стало возвращение в паддок Льюиса Хэмилтона, но действующий чемпион не смог потренироваться на мягких шинах из-за возникших на его W11 проблем с тормозами.в начале сессии, что вынуди ло команду скорректировать его программу Впрочем, и результата на сликах Hard британцу хватило для пятой стройки итогового протокола.

Льюиса опередили, кроме Макса с Валттери, лишь призер недавней гонки в Бахрейне Эстебан Окон с Алексом Элбоном, не избежавшим разворота – вся эта четверка показала свои лучшие времена на самых мягких сликах.

Лэнс Стролл показал шестую скорость. Его партнер по Racing Point, герой Гран При Сахира Серхио Перес, стал седьмым. Следом в протоколе расположились гонщики AlphaTauri: Даниил Квят на одну сотую превзошел Пьера Гасли, при этом оба провели лучшую попытку на Medium.

Также самый мягкий состав пока не задействовали в Ferrari – ставший 12-м Шарль Леклер проехал быстрейший круг на Hard, Себастьян Феттель – на Medium.

Две команды задействовали в пятницу утром резервных пилотов: за руль Alfa Romeo сел Роберт Кубица, в Haas дебютировал Мик Шумахер. Они стали 15-м и 18-м, при этом немец превзошел своего более опытного напарника Пьетро Фиттипальди.

Джордж Расселл после одного уик-энда в Mercedes вернулся в Williams и предсказуемо откатился во вторe. часть протокола, став 16-м.

Даниэль Риккардо не смог проехать ни одного быстрого круга из-за отказа топливной системы Renault в самом начале тренировки.

Многие команды явно работали по ходу сессии с прицелом на 2021 год. У машин были подрезаны днища, а сами они были увешаны гроздьями датчиков.

Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби