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Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром

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Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром
Автор:
, Ответственный редактор

Льюис Хэмилтон вернулся в Ф1. но из-за неполадок с тормозами остался в тренировке только пятым

Гран При Абу-Даби стартовал полуторачасовой сессией, которую в командах сразу объявили не особенно важной — условия на трассе не соответствовали тому, что будет в квалификации и гонке. 

Лучшим, проехав в общей сложности 26 кругов. стал Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:37.378. Меньше четырех десятых проиграл ему Валттери Боттас из Mercedes.

Главным событием стало возвращение в паддок Льюиса Хэмилтона, но действующий чемпион не смог потренироваться на мягких шинах из-за возникших на его W11 проблем с тормозами.в начале сессии, что вынуди ло команду скорректировать его программу Впрочем, и результата на сликах Hard британцу хватило для пятой стройки итогового протокола. 

Льюиса опередили, кроме Макса с Валттери, лишь призер недавней гонки в Бахрейне Эстебан Окон с Алексом Элбоном, не избежавшим разворота – вся эта четверка показала свои лучшие времена на самых мягких сликах.

 

Лэнс Стролл показал шестую скорость. Его партнер по Racing Point, герой Гран При Сахира Серхио Перес, стал седьмым. Следом в протоколе расположились гонщики AlphaTauri: Даниил Квят на одну сотую превзошел Пьера Гасли, при этом оба провели лучшую попытку на Medium.

Также самый мягкий состав пока не задействовали в Ferrari – ставший 12-м Шарль Леклер проехал быстрейший круг на Hard, Себастьян Феттель – на Medium.

Две команды задействовали в пятницу утром резервных пилотов: за руль Alfa Romeo сел Роберт Кубица, в Haas дебютировал Мик Шумахер. Они стали 15-м и 18-м, при этом немец превзошел своего более опытного напарника Пьетро Фиттипальди.

Джордж Расселл после одного уик-энда в Mercedes вернулся в Williams и предсказуемо откатился во вторe. часть протокола, став 16-м.

Даниэль Риккардо не смог проехать ни одного быстрого круга из-за отказа топливной системы Renault в самом начале тренировки.

 

Многие команды явно работали по ходу сессии с прицелом на 2021 год. У машин были подрезаны днища, а сами они были увешаны гроздьями датчиков. 

Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 26 1'37.378  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 32 1'37.412 0.034
3 France Эстебан Окон Renault 34 1'38.515 1.137
4 Thailand Александр Элбон Honda 25 1'38.547 1.169
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 24 1'38.744 1.366
6 Canada Лэнс Стролл Mercedes 25 1'38.831 1.453
7 Mexico Серхио Перес Mercedes 25 1'38.956 1.578
8 Russian Federation Даниил Квят Honda 27 1'39.150 1.772
9 France Пьер Гасли Honda 30 1'39.160 1.782
10 Finland Кими Райкконен Ferrari 22 1'39.199 1.821
11 Spain Карлос Сайнс Renault 27 1'39.330 1.952
12 Monaco Шарль Леклер Ferrari 25 1'39.344 1.966
13 United Kingdom Ландо Норрис Renault 28 1'39.352 1.974
14 Germany Себастьян Феттель Ferrari 19 1'39.670 2.292
15 Poland Роберт Кубица Ferrari 19 1'39.905 2.527
16 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 24 1'40.446 3.068
17 Canada Николя Латифи Mercedes 27 1'41.063 3.685
18 Germany Мик Шумахер Ferrari 23 1'41.235 3.857
19 Brazil Пьетро Фиттипальди Ferrari 24 1'44.069 6.691
20 Australia Даниэль Риккардо Renault 3    
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Перес потеряет стартовые позиции в Абу-Даби после замены мотора

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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