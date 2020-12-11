Ферстаппен на 0,034 секунды опередил Боттаса в пятницу утром
Льюис Хэмилтон вернулся в Ф1. но из-за неполадок с тормозами остался в тренировке только пятым
Гран При Абу-Даби стартовал полуторачасовой сессией, которую в командах сразу объявили не особенно важной — условия на трассе не соответствовали тому, что будет в квалификации и гонке.
Лучшим, проехав в общей сложности 26 кругов. стал Макс Ферстаппен из Red Bull с результатом 1:37.378. Меньше четырех десятых проиграл ему Валттери Боттас из Mercedes.
Главным событием стало возвращение в паддок Льюиса Хэмилтона, но действующий чемпион не смог потренироваться на мягких шинах из-за возникших на его W11 проблем с тормозами.в начале сессии, что вынуди ло команду скорректировать его программу Впрочем, и результата на сликах Hard британцу хватило для пятой стройки итогового протокола.
Льюиса опередили, кроме Макса с Валттери, лишь призер недавней гонки в Бахрейне Эстебан Окон с Алексом Элбоном, не избежавшим разворота – вся эта четверка показала свои лучшие времена на самых мягких сликах.
Лэнс Стролл показал шестую скорость. Его партнер по Racing Point, герой Гран При Сахира Серхио Перес, стал седьмым. Следом в протоколе расположились гонщики AlphaTauri: Даниил Квят на одну сотую превзошел Пьера Гасли, при этом оба провели лучшую попытку на Medium.
Также самый мягкий состав пока не задействовали в Ferrari – ставший 12-м Шарль Леклер проехал быстрейший круг на Hard, Себастьян Феттель – на Medium.
Две команды задействовали в пятницу утром резервных пилотов: за руль Alfa Romeo сел Роберт Кубица, в Haas дебютировал Мик Шумахер. Они стали 15-м и 18-м, при этом немец превзошел своего более опытного напарника Пьетро Фиттипальди.
Джордж Расселл после одного уик-энда в Mercedes вернулся в Williams и предсказуемо откатился во вторe. часть протокола, став 16-м.
Даниэль Риккардо не смог проехать ни одного быстрого круга из-за отказа топливной системы Renault в самом начале тренировки.
Многие команды явно работали по ходу сессии с прицелом на 2021 год. У машин были подрезаны днища, а сами они были увешаны гроздьями датчиков.
Результаты первой тренировки Гран При Абу-Даби
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|26
|1'37.378
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|32
|1'37.412
|0.034
|3
|Эстебан Окон
|Renault
|34
|1'38.515
|1.137
|4
|Александр Элбон
|Honda
|25
|1'38.547
|1.169
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|24
|1'38.744
|1.366
|6
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|25
|1'38.831
|1.453
|7
|Серхио Перес
|Mercedes
|25
|1'38.956
|1.578
|8
|Даниил Квят
|Honda
|27
|1'39.150
|1.772
|9
|Пьер Гасли
|Honda
|30
|1'39.160
|1.782
|10
|Кими Райкконен
|Ferrari
|22
|1'39.199
|1.821
|11
|Карлос Сайнс
|Renault
|27
|1'39.330
|1.952
|12
|Шарль Леклер
|Ferrari
|25
|1'39.344
|1.966
|13
|Ландо Норрис
|Renault
|28
|1'39.352
|1.974
|14
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|19
|1'39.670
|2.292
|15
|Роберт Кубица
|Ferrari
|19
|1'39.905
|2.527
|16
|Джордж Расселл
|Mercedes
|24
|1'40.446
|3.068
|17
|Николя Латифи
|Mercedes
|27
|1'41.063
|3.685
|18
|Мик Шумахер
|Ferrari
|23
|1'41.235
|3.857
|19
|Пьетро Фиттипальди
|Ferrari
|24
|1'44.069
|6.691
|20
|Даниэль Риккардо
|Renault
|3
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский