После того, как утренняя сессия завершилась с явным преимуществом Mercedes, после обеда расстановка сил оказалась уже иной. Поначалу в лидеры тренировки вновь вышли Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом, но прямо перед тем, как переключиться на длинные серии кругов. Макс Ферстаппен опередил обоих, проехав круг за 1:32.872.

Боттас показал время 1:32.880 – причем сделал это на более жестких шинах Medium, – тогда как Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1:33.125 на Soft и остался третьим. При этом, исходя из аналитики по ходу трансляции, на идеальном квалификационном круге из этой тройки быстрейшим стал бы Валттери, который опередил бы обоих соперников на три десятых.

При этом в начале сессии Макс потерял на трассе элемент переднего крыла, из-за чего заезды были ненадолго переведены в режим виртуальной машины безопасности.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер по радио попросил руководителя гонок Ф1 Майкла Маси «вернуть элемент обратно, так как эти крылья очень дорогие».

Фернандо Алонсо и Эстебан Окон принесли Alpine четвертое и шестое время на домашней трассе, между ними в протоколе расположился Шарль Леклер на Ferrari.

В десятку также вошли Пьер Гасли (AlphaTauri), Карлос Сайнс (Ferrari), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Ландо Норрис (McLaren).

Победитель предыдущей гонки в Баку Серхио Перес остался по итогам пятницы только 12-м. Пилоты Aston Martin, как и Боттас, показали свое лучшее время на резине Medium, оказавшись в середине второго десятка.

Для россиянина Никиты Мазепина тренировка началась с разворота (на фото), а завершилась срезкой трассы. По скорости гонщик Haas стал 20-м и последним, отстав от своего напарника Мика Шумахера на несколько сотых.

Результаты второй тренировки Гран При Франции