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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о тренировке

Ферстаппен на 0,008 секунды опередил Боттаса по итогам пятницы

Гонщики Red Bull и Mercedes оказались практически равны по скорости во второй тренировке Гран При Франции

Ферстаппен на 0,008 секунды опередил Боттаса по итогам пятницы

После того, как утренняя сессия завершилась с явным преимуществом Mercedes, после обеда расстановка сил оказалась уже иной. Поначалу в лидеры тренировки вновь вышли Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом, но прямо перед тем, как переключиться на длинные серии кругов. Макс Ферстаппен опередил обоих, проехав круг за 1:32.872.

Боттас показал время 1:32.880 – причем сделал это на более жестких шинах Medium, – тогда как Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1:33.125 на Soft и остался третьим. При этом, исходя из аналитики по ходу трансляции, на идеальном квалификационном круге из этой тройки быстрейшим стал бы Валттери, который опередил бы обоих соперников на три десятых.

При этом в начале сессии Макс потерял на трассе элемент переднего крыла, из-за чего заезды были ненадолго переведены в режим виртуальной машины безопасности. 

 

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер по радио попросил руководителя гонок Ф1 Майкла Маси «вернуть элемент обратно, так как эти крылья очень дорогие».

Фернандо Алонсо и Эстебан Окон принесли Alpine четвертое и шестое время на домашней трассе, между ними в протоколе расположился Шарль Леклер на Ferrari.

В десятку также вошли Пьер Гасли (AlphaTauri), Карлос Сайнс (Ferrari), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Ландо Норрис (McLaren).

Победитель предыдущей гонки в Баку Серхио Перес остался по итогам пятницы только 12-м. Пилоты Aston Martin, как и Боттас, показали свое лучшее время на резине Medium, оказавшись в середине второго десятка.

Для россиянина Никиты Мазепина тренировка началась с разворота (на фото), а завершилась срезкой трассы. По скорости гонщик Haas стал 20-м и последним, отстав от своего напарника Мика Шумахера на несколько сотых.

 

Результаты второй тренировки Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 21 1'32.872  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 27 1'32.880 0.008
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 23 1'33.125 0.253
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 25 1'33.340 0.468
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'33.550 0.678
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 23 1'33.685 0.813
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 25 1'33.696 0.824
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 24 1'33.698 0.826
9 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 26 1'33.786 0.914
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 24 1'33.822 0.950
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 23 1'33.831 0.959
12 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 24 1'33.921 1.049
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 25 1'33.955 1.083
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 24 1'34.079 1.207
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 25 1'34.447 1.575
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 24 1'34.632 1.760
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 25 1'35.266 2.394
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 25 1'35.331 2.459
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 24 1'35.512 2.640
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 23 1'35.551 2.679
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