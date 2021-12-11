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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Ферстаппен: Мы сильны на любых шинах

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Обладатель поула понадеялся на возможность оторваться на старте

Ферстаппен: Мы сильны на любых шинах

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Абу-Даби, опередив Льюиса Хэмилтона более чем на три десятых секунды. При этом в гонке он стартует на мягких шинах, а его главный соперник – на Medium, и будет иметь возможность проехать на первом отрезке больше кругов.

Впрочем, Ферстаппен после завершения сессии выглядел довольным, отметив, что болид Red Bull ведет себя отлично на любой резине.

«Потрясающее чувство! – признался Ферстаппен. – Мы определенно улучшили настройки машины к квалификации, потому, что с начала этапа она то работала как надо, то нет. Но в итоге мы получили именно то, чего хотели. Учитывая форму соперников в последних гонках это было не легко. Впрочем, самое главное случится завтра.

Что касается выбора шин, то мне понравилось поведение машины на любой резине. Стоит учесть, что сейчас вечер, и стало немного прохладнее. От того с мягкими шинами стало проще. Что касается завтра, то очень важно успешно стартовать. И в этом плане мы хотели показать лучший результат.

Все спрашивают о психологическом давлении, но я был очень расслаблен перед квалификацией. И я знал, что команда подготовит для меня идеальную машину. Мы так весь сезон работаем, и сегодня вновь получилось».

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