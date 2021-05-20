Ферстаппен: Мы с Хэмилтоном оба избегаем аварий

Льюис Хэмилтон накануне заявил, что усиленно уворачивается от столкновений с Максом Ферстаппеном, которые возможны в их регулярной борьбе на трассе. Однако голландец ответил, что и сам работает над этим.

«Избегание контактов идет с обеих сторон, – сказал Ферстаппен. – Мы жестко боремся, но оба пока избегали контактов. Надеюсь, так и продолжим».

Макс также отреагировал на слова главы McLaren Зака Брауна о том, что их с Хэмилтоном столкновение неизбежно: «Даже не знаю, что тут еще сказать. Мы же никогда не стараемся попасть в аварию, правда?

По-моему, это просто легкий способ попасть в заголовки. Так больше внимания привлечешь».