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Формула 1 Новости

Ферстаппен: Мы с Хэмилтоном оба избегаем аварий

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Макс не согласен с Льюисом и Заком Брауном

Ферстаппен: Мы с Хэмилтоном оба избегаем аварий

Льюис Хэмилтон накануне заявил, что усиленно уворачивается от столкновений с Максом Ферстаппеном, которые возможны в их регулярной борьбе на трассе. Однако голландец ответил, что и сам работает над этим.

«Избегание контактов идет с обеих сторон, – сказал Ферстаппен. – Мы жестко боремся, но оба пока избегали контактов. Надеюсь, так и продолжим».

Макс также отреагировал на слова главы McLaren Зака Брауна о том, что их с Хэмилтоном столкновение неизбежно: «Даже не знаю, что тут еще сказать. Мы же никогда не стараемся попасть в аварию, правда? 

По-моему, это просто легкий способ попасть в заголовки. Так больше внимания привлечешь».

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Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера

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Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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