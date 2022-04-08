Ферстаппен: Мы под конец нашли скорость, но показать не успели

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Пилоты Ferrari стали лучшими в обеих пятничных тренировках Формулы 1 в Мельбурне. При этом под конец второй сессии Макс Ферстаппен пытался улучшить свое время, но не смог из-за траффика.

В целом, по мнению Ферстаппена, в квалификационном режиме машины Скудерии быстрее, но совсем не на много, а в гонке могут оказаться и медленнее.

«При последней попытке улучшить я уперся в траффик, так что не получилось, – сказал Ферстаппен после заездов. – Но в целом на первой тренировке и в начале второй тренировки нам не хватало баланса. А под конец мы кое-что поменяли, и машина поехала отлично!

Мы все еще немного уступаем в скорости Ferrari, но думаю сможем приблизиться. Они опять быстры, но на длинных дистанциях у нас хорошая скорость, что радует. И по ходу дня мы и правда прибавили. Мы двигаемся в верном направлении и, надеюсь, к завтрашнему дню еще увеличим скорость.

Поскольку соперники опять сильны, я должен признать, что нам придется поработать. Но в целом мы определенно участвуем в борьбе».