Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / «Дело не в прогреве». Сайнс рассказал о странном поведении шин Следующая / Перес: Мы не понимаем, что происходит с машиной
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Ферстаппен: Мы под конец нашли скорость, но показать не успели

Гонщик Red Bull признал небольшое отставание от Ferrari, но заявил, что к концу дня команде удалось найти верные настройки

Автор:
, Редактор
Ферстаппен: Мы под конец нашли скорость, но показать не успели
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пилоты Ferrari стали лучшими в обеих пятничных тренировках Формулы 1 в Мельбурне. При этом под конец второй сессии Макс Ферстаппен пытался улучшить свое время, но не смог из-за траффика.

В целом, по мнению Ферстаппена, в квалификационном режиме машины Скудерии быстрее, но совсем не на много, а в гонке могут оказаться и медленнее.

«При последней попытке улучшить я уперся в траффик, так что не получилось, – сказал Ферстаппен после заездов. – Но в целом на первой тренировке и в начале второй тренировки нам не хватало баланса. А под конец мы кое-что поменяли, и машина поехала отлично!

Мы все еще немного уступаем в скорости Ferrari, но думаю сможем приблизиться. Они опять быстры, но на длинных дистанциях у нас хорошая скорость, что радует. И по ходу дня мы и правда прибавили. Мы двигаемся в верном направлении и, надеюсь, к завтрашнему дню еще увеличим скорость.

Поскольку соперники опять сильны, я должен признать, что нам придется поработать. Но в целом мы определенно участвуем в борьбе».

Читайте также:
Поделились
«Дело не в прогреве». Сайнс рассказал о странном поведении шин
Предыдущая новость

«Дело не в прогреве». Сайнс рассказал о странном поведении шин
Следующая новость

Перес: Мы не понимаем, что происходит с машиной

Перес: Мы не понимаем, что происходит с машиной
Больше от
Сергей Иванов
Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia Гран При Америк
MotoGP

Эспаргаро заговорил о новом контракте после дебютной победы с Aprilia

Леклер: Козление на скорость не влияет Гран При Австралии
Формула 1

Леклер: Козление на скорость не влияет

Феттель о вождении мотороллера по трассе Ф1: Мне разрешили Гран При Австралии
Формула 1

Феттель о вождении мотороллера по трассе Ф1: Мне разрешили

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили Гран При Австралии
Формула 1

Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили

Ферстаппен отказался «развлекать толпу» в Австралии Гран При Австралии
Формула 1

Ферстаппен отказался «развлекать толпу» в Австралии

Марко рассказал, при каких условиях Макс может уйти из RB
Формула 1

Марко рассказал, при каких условиях Макс может уйти из RB

Самое важное:

Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили
Формула 1 Формула 1

Станет ли в Мельбурне больше обгонов? Гонщики ответили

Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?
Формула 1 Формула 1

Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?

FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1
Формула 1 Формула 1

FIA сделает экс-главу DAMS одним из боссов Ф1

Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить
Формула 1 Формула 1

Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.