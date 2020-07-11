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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Ферстаппен: Мы определенно стали быстрее

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Ферстаппен: Мы определенно стали быстрее
Автор:
, Редактор
11 июл. 2020 г., 15:07

По словам пилота Red Bull, шанса опередить Хэмилтона на мокрой трассе у него не было

Макс Ферстаппен показал второе время в дождевой квалификации Гран При Штирии. Голландец проиграл Льюису Хэмилтону больше 1,2 секунды. На последнем круге Ферстаппен пытался улучшить свое время, однако его развернуло на мокрой трассе.

По словам гонщика Red Bull, побороться за поул у него все равно не получалось, но на сухой трассе победа возможна.

«В финале квалификации на трассе было гораздо больше воды, я постоянно сталкивался аквапланированием, – заявил Ферстаппен сразу после заезда. – Кроме того, мне было сложно разглядеть что-либо на трассе. Даже когда машина впереди опережала меня на шесть секунд, я все равно с трудом видел зоны торможения.

Меня развернуло на последнем круге, когда я пытался улучшить свое время, но не думаю, что мне удалось бы опередить Льюиса. В любом случае, я рад стартовать с первого ряда. Наш болид определенно стал быстрее по сравнению с прошлой неделей, так что на сухой трассе у меня будет шанс».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Квалификация
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Сергей Иванов

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