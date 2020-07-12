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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Ферстаппен: Мы недостаточно быстры, но было весело

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Ферстаппен: Мы недостаточно быстры, но было весело
Автор:
, Главный редактор
12 июл. 2020 г., 15:00

Голландский пилот назвал вторую гонку сезона скучной, а единственным «развлечением» – попытки усложнить жизнь пилотам Mercedes

Макс Ферстаппен боролся с Валттери Боттасом за второе место на Гран При Штирии до финальной части гонки. Пилот Red Bull окончательно уступил позицию, когда до финиша оставалось чуть больше четырех кругов. В интервью после окончания заезда голландец сказал, что изначально не слишком верил в возможность удержать за спиной соперника из Mercedes.

«Мы просто недостаточно быстры, – объяснил Ферстаппен. – Я выкладывался по максимуму. Делал все, что возможно. Но в итоге у меня получилось лишь слегка усложнить Валттери жизнь».

На последних кругах финский пилот догнал Ферстаппена благодаря разнице в состоянии шин: на единственный пит-стоп Боттас заехал на 11 кругов позже голландца. Правда, Валттери не смог сразу же закрепить за собой позицию из-за яркой контратаки в исполнении гонщика Red Bull. Чуть позже пилот Mercedes переместился на вторую позицию без особого сопротивления со стороны противника.

«Да, это было весьма весело, удалось немного развлечь себя и других, – отметил этот эпизод Ферстаппен. – Но это было не более чем примечательным эпизодом в целом скучной гонки. А чтобы в будущем бороться с Mercedes, нам надо теперь проделать много тяжелой и скучной работы».

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Позже голландец еще раз поднял тему того, насколько сильно Red Bull в начале сезона отстает от лидеров из Mercedes: «Отставание от них огромное. Я даже слегка в шоке. При этом, насколько я понимаю, мы отстаем и на прямых, и в поворотах». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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