Ферстаппен: Мы недостаточно быстры, но было весело

Макс Ферстаппен боролся с Валттери Боттасом за второе место на Гран При Штирии до финальной части гонки. Пилот Red Bull окончательно уступил позицию, когда до финиша оставалось чуть больше четырех кругов. В интервью после окончания заезда голландец сказал, что изначально не слишком верил в возможность удержать за спиной соперника из Mercedes.

«Мы просто недостаточно быстры, – объяснил Ферстаппен. – Я выкладывался по максимуму. Делал все, что возможно. Но в итоге у меня получилось лишь слегка усложнить Валттери жизнь».

На последних кругах финский пилот догнал Ферстаппена благодаря разнице в состоянии шин: на единственный пит-стоп Боттас заехал на 11 кругов позже голландца. Правда, Валттери не смог сразу же закрепить за собой позицию из-за яркой контратаки в исполнении гонщика Red Bull. Чуть позже пилот Mercedes переместился на вторую позицию без особого сопротивления со стороны противника.

«Да, это было весьма весело, удалось немного развлечь себя и других, – отметил этот эпизод Ферстаппен. – Но это было не более чем примечательным эпизодом в целом скучной гонки. А чтобы в будущем бороться с Mercedes, нам надо теперь проделать много тяжелой и скучной работы».

Позже голландец еще раз поднял тему того, насколько сильно Red Bull в начале сезона отстает от лидеров из Mercedes: «Отставание от них огромное. Я даже слегка в шоке. При этом, насколько я понимаю, мы отстаем и на прямых, и в поворотах».