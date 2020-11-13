Ферстаппен: Мы как будто ездим по льду
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Макс призвал организаторов не чистить трассу после сессий
Макс Ферстаппен показал лучшие времена на обеих пятничных тренировках Гран При Турции. Тем не менее, голландец присоединился к пилотам, которые раскритиковали асфальтовое покрытие на Истанбул-парке из-за чрезмерного скольжения.
«Сцепления с асфальтом очень мало, но день был позитивный, – сказал Ферстаппен. – Машина работала хорошо и я доволен.
Надеюсь, ночью не будут опять зачищать трассу. Надо понять, почему трасса настолько скользкая. Мы на пять секунд отстаем от прежних времен.
Вечером сцепление не могло стать хуже, чем было утром. Но мы все равно как будто ездим по льду. Ситуация намного хуже, чем была в Портимане. Но все в равных условиях, придется адаптироваться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Автор
|Иван Матушкин
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Ферстаппен: Мы как будто ездим по льду
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