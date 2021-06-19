Ферстаппен: Мы добились перелома и должны довести дело до конца

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Франции, завоевав второй поул в нынешнем сезоне. Голландец был быстрее Льюиса Хэмилтона на четверть секунды и рассчитывает сохранить победный темп в завтрашней гонке.

«Пока нам удается очень удачный этап на трассе, где мы обычно не слишком хороши, – сказал Ферстаппен. – Вчера мы добились перелома на второй тренировке, а сегодня еще прибавили. Так что приятно взять поул.

Понятно, что очков мы сегодня не набрали. Завтра надо довести начатое дело до конца и набрать 25 очков, которые мы потеряли в Баку. Пока все выглядит для нас многообещающе. Я уверен в своей машине».