Ферстаппен мотивировал Хэмилтона остаться в Ф1? Мнение Баттона

Льюис Хэмилтон долго не продлевал контракт с Mercedes на 2021 год, подписав его только в феврале. Однако уже летом британец заключил с командой новое двухлетнее соглашение.

Бывший напарник Хэмилтона Дженсон Баттон считает, Льюиса мотивировала борьба с Максом Ферстаппеном, которую он ведет за лидерство в этом году.

«Льюис наслаждается битвой с Максом, – сказал Баттон в эфире Sky Sports. – Думаю, она его захватывает, поддерживает его интерес к Ф1. Возможно, именно из-за нее он продлил контракт на два года.

В большинстве сезонов после трех-четырех гонок было ясно, что Mercedes и Хэмилтон выиграют чемпионат. А в этом году у Льюиса есть вызов. Он знает, что отстает от Макса. Но мне кажется, борьба продлится до конца сезона».