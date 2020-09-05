С Гран При Италии вступила в силу техническая директива FIA, запрещающая менять картографию силовой установки между квалификацией и гонкой. Ожидалось, что это лишит Mercedes традиционного субботнего преимущества, которое в паддоке уже давно называют «режимом вечеринки».

Однако итоги квалификации показали, что расстановка сил существенного изменения не претерпела. Как и на предыдущем этапе в Спа Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом уехали ото всех почти на секунду.

Однако Макс Ферстаппен, который прежде был главным соперником Mercedes, а на этот раз показал только пятый результат, назвал трассу в Монце слишком специфической. чтобы судить по ней об эффекте введения новых правил.

«Я не думаю, что мы потеряли, – сказал он на медиа-сессии. – Полагаю, это просто весьма странная трасса, где сложно увидеть полную картину. В Монце все ездят в слипстриме, но кому-то достается более удачный, чем другим.

Нам нужно подождать возвращения на нормальную трассу. Никто не хочет ехать в чистом воздухе и разгонять других. Слишком рано делать оценки.

Но я и не ожидал, что это [отмена «режима вечеринки»] что-то серьезно изменит. Да, были те, кто громко кричали о противоположном. Но получилось то, что получилось. Как видите, ничего особенно не изменилось».

Макс также рассказал, что в Red Bull по ходу тренировок испытывали различные подходы к настройкам, но ни один не принес серьезного улучшения.

«Я перепробовал все: ездил с малым прижимом, с чуть большим, даже с тем, что ближе к среднему, – объяснил он. – И в итоге время круга оказывалось одним и тем же. Это показывает, что сейчас наша машина просто недостаточно хороша.

Мы знаем, что здесь уступаем из-за мощности, в особенности Mercedes. Однако дефицит не такой серьезный.

К тому же, если говорить о машине, то баланс не самый удачный, да и сцепления по-прежнему не хватает».