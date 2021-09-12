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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше

Автор:
, главный редактор

Голландец разочарован действиями Льюиса Хэмилтона – но не считает, что столкновение как-то скажется на отношениях двух пилотов

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше

После завершения Гран При Италии Макс Ферстаппен провел в паддоке трассы в Монце несколько медиа-сессий. Неудивительно, что речь шла почти исключительно о столкновении на 26-м круге с Льюисом Хэмилтоном. В том числе во время общения с журналистами голландских и мировых изданий. 

Я понимал, что борьба в первом повороте будет очень плотной. Когда белая линия [обозначающая зону выезда из боксов] закончилась, Льюис перед торможением сместился влево – и мне даже пришлось немного заехать на газон. Но я продолжал думать, что у меня еще остается возможность опередить его – и попробовал совершить обгон, оставшись на внешней стороне.

Но он продолжал медленно выдавливать меня. И, конечно, в итоге я оказался на поребрике. В итоге эпизод закончился неудачно – и это обидно, так как нельзя сказать, что мы находились в критической точке. Думаю, если бы мы продолжили бороться, Льюис по-прежнему имел шансы опередить меня на выходе из поворота. Ведь его траектория обеспечила бы ему более хороший зацеп на разгоне. Но в итоге мы, к сожалению, столкнулись.

Можно ли было избежать столкновения?

Когда все закончилось, просто говорить, что можно было что-то сделать по-другому. Но в момент маневра приходится просто доверять друг другу. А для этого пилоты должны оставлять друг другу место. Но если на скорую руку оценить происходящее, то в какой-то момент на трассе просто не осталось места для двух машин.

Вы не считаете, что попытка обогнать по внешнему радиусу изначально ставила вас обоих в опасное положение?

Все-таки в этой ситуации были задействованы два гонщика. С одной стороны, я не собирался отступать и просто доезжать до финиша. С другой, не хотел оказаться в ситуации, в которой оказался Серхио – не хотел получить штраф за выезд за пределы трассы. И я доверился Льюису, рассчитывая на честную борьбу.

Льюис говорит, что он отступил в похожей ситуации на первом круге.

Эти два случая сложно сравнивать, так как скорости были разными: в той ситуации, которая закончилась столкновением, скорость была гораздо ниже.

Вы уже побеседовали с Льюисом?

Нет. Когда такое случилось, лучше дать друг другу время успокоиться. Но это все не значит, что я больше не смогу доверять Льюису. Мы все разберем – и думаю, мы оба достаточно профессиональны, чтобы нормально обо всем поговорить. Ведь в итоге мы оба пострадали.

Это заставит Вас изменить манеру ведения борьбы с Хэмилтоном?

Не думаю. У меня уже случались такие моменты с другими пилотами. Время от времени такое происходит. И уверен, что никто не рад этим столкновениям, никто не хочет становиться их участником.

После аварии не думали посмотреть, как там Льюис?

Он был явно в порядке. Я уже покинул машину – а он все пытался выехать на трассу задним ходом. Вы вряд ли будете делать это, если вы не в порядке.

Вы неожиданно спокойны для такой ситуации.

Я спокоен, потому что еще необходимо многое выяснить и проанализировать. Но я, конечно, разочарован результатом. Я надеялся показать сегодня хороший результат. Теперь же остается только двигаться дальше. Такая вещь случилась не в первый раз, а мы достаточно профессиональны, чтобы оставить ее позади.

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