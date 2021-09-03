Ферстаппен: Мой круг не показал реального темпа Red Bull

Для Макса Ферстаппена первый день первого в карьере домашнего Гран При завершился на пятой строчке протокола. По итогам пятницы в Зандворте пилот RBR уступил лучшему результату Шарля Леклера 0,362 секунды.

«Я думаю, этот результат не отражает нашего реального квалификационного темпа, – объяснил голландец на вечерней медиа-сессии. – После первого же быстрого круга шины начинают сдавать, а свой быстрейший круг я проехал на уже изношенном комплекте.

В то же время мы не очень довольны короткими сериями, тут есть над чем поработать. Вот на длинных мы вполне конкурентоспособны. Но здесь будет очень важна стартовая позиция, так что нам важно понять, в чем можно прибавить».

Он добавил: «Еще один быстрый круг мне пришлось прервать. Думаю, его хватило бы для первого места в протоколе. Но понятно, что до совершенства еще далеко. Мы попробуем ускориться».