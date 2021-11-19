Ферстаппен: Mercedes показала свое истинное лицо

В четверг FIA и судьи Гран При Бразилии выслушали новые аргументы команды Mercedes по поводу инцидента на 48-круге минувшей воскресной гонки. Решение по поводу апелляции отложено на пятницу.

Напомним, что при первой попытке обгона Льюисом Хэмилтоном Макса Ферстаппена оба пилота выехали за пределы трассы, и их положение в гонке не изменилось. Хэмилтон позже провел успешный обгон, но если Ферстаппен получит хотя бы пятисекундное наказание за выдавливание противника с трассы, то в итоговом протоколе он опустится со второго на третье место, пропустив вперед Валттери Боттаса.

Сам Ферстаппен заявил, что его нисколько не удивил протест Mercedes.

«Вы можете видеть их истинное лицо, – заявил Ферстаппен в разговоре с голанскими журналистами. – Это не моя команда, мне не приходится с ними работать. Но в такие моменты становится понятно, кем они являются на самом деле.

Мне кажется, нам важно сконцентрироваться на себе самих, что мы всегда и делали. И в следующих гонках продолжим вести себя также».

Ферстаппен также выступил против того, чтобы гонщиков, которые меняют двигатели внутреннего сгорания, за последующие внеплановые замены лишали только пяти позиций на старте, а не десяти, как за первое такое нарушение.

«За первую замену мотора дается штраф в десять позиций на старте, а за последующие – по пять позиций, – напомнил гонщик Red Bull. – Мне представляется это немного нелогичным. Если команда продолжает менять моторы, то и наказание должно оставаться прежним, так как это проступок той же тяжести.

В Бразилии ни одна команда кроме нас не могла сопротивляться Mercedes. Так что потеря пяти позиций на старте для них не стала проблемой».

Дополнительная информация: Рональд Фердинг