Перед стартом сезона-2020 Макса Ферстаппена называли главным конкурентом Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул. Однако в первой квалификации чемпионата голландец стал третьим. Он уступил Хэмилтону и взявшему поул-позицию Валттери Боттасу более полусекунды.

«Я доволен третьим местом, – заверил Ферстаппен Sky Sports. – Я стартую на другом типе шин, так что борьба будет интересной. Но, к сожалению, сегодня Mercedes явно была на другом уровне».

Надежды в гонке Макс связывает с шинами Medium, на которых он будет стартовать в отличие от конкурентов на Soft: «Ожидаю, что мы будем слегка получше в гонке. На других шинах стартую только я, так что жду этого с нетерпением. Терять мне нечего. Постараюсь как можно сильнее осложнить им [Mercedes] жизнь».