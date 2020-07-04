Ферстаппен: Mercedes на другом уровне, но я постараюсь осложнить им жизнь
Пилот команды Red Bull рассчитывает прибавить после квалификации
Перед стартом сезона-2020 Макса Ферстаппена называли главным конкурентом Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул. Однако в первой квалификации чемпионата голландец стал третьим. Он уступил Хэмилтону и взявшему поул-позицию Валттери Боттасу более полусекунды.
«Я доволен третьим местом, – заверил Ферстаппен Sky Sports. – Я стартую на другом типе шин, так что борьба будет интересной. Но, к сожалению, сегодня Mercedes явно была на другом уровне».
Надежды в гонке Макс связывает с шинами Medium, на которых он будет стартовать в отличие от конкурентов на Soft: «Ожидаю, что мы будем слегка получше в гонке. На других шинах стартую только я, так что жду этого с нетерпением. Терять мне нечего. Постараюсь как можно сильнее осложнить им [Mercedes] жизнь».
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|Иван Матушкин