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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая

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Ферстаппен: Машина после ремонта была как новая
Автор:
, редактор
19 июл. 2020 г., 15:19

Голландский пилот закончил гонку в Венгрии вторым, хотя мог вообще не стартовать

Макс Ферстаппен попал в аварию по дороге на стартовую решетку с пит-лейна Гран При Венгрии. Однако, механики Red Bull смогли починить его болид прямо на стартовой решетке, и в итоге Ферстаппен финишировал третьим.

«Конечно, в начале все было не так, как хотелось бы, – сказал Ферстаппен Sky Sports. – Я въехал в барьер из-за нехватки сцепления, но механики после этого восхитительно отработали и починили машину. Не знаю, как они смогли, это невероятно. И все работало нормально, машина была как новая. Доволен, что смог отплатить парням вторым местом. 

Здорово финишировать между машинами Mercedes. Я думал, что вообще не смогу стартовать, так что второе место – как победа.

Ключевой была первая половина гонки. А потом у нас и с темпом было все в порядке, и тактика грамотная. Мы вели свою гонку – и в целом у нас все получилось».  

На последних кругах Ферстаппена догонял Валттери Боттас, который провел последний пит-стоп за 20 кругов до финиша и имел преимущество свежей резины. В итоге финн отстал от голландца меньше чем на секунду.

«Я старался сохранять свой темп, но само собой, мы следили за тем, как он догоняет меня, отыгрвая по секунде с круга, – рассказал Ферстаппен. – Но здесь ехать на хвосте у соперника непросто. И когда разница составила полторы секунды, ситуация для Валттери осложнилась. Меня немного беспокоили круговые перед самым финишем, но в итоге мы справились. И я доволен результатом».  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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