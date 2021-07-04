Ферстаппен: Машина ехала словно по рельсам на любых шинах

Макс Ферстаппен не имел конкурентов в борьбе за победу в недавно финишировавшем Гран При Австрии – и главной темой первого интервью голландца после финиша стали комплименты своему автомобилю.

«Если честно, все происходящее было чем-то невероятным. Машина ехала словно по рельсам – вне зависимости от того, какие стояли шины, управлять ей было одно удовольствие. Просто что-то с чем-то – и просто в восторге от того, как все сегодня прошло. Не ожидал, что все будет настолько здорово.

Даже когда перед началом уик-энда ты считаешься фаворитом, мягко говоря, непросто выступить так здорово, как мы сегодня выступили. Так что, это просто великолепное достижение команды и Honda. Я думаю, сейчас не стоит разделять машину и мотор – весь автомобиль в целом на протяжении последних двух недель был просто невероятен.

И конечно, было просто здорово видеть на трассе столько болельщиков. Такое количество оранжевого цвета – прекрасная мотивация. И на последнем круге меня впечатлило, что этот цвет был на трассе повсюду».