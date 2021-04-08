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Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Льюису нужно отдать должное, но и другие были бы хороши на его месте

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, редактор

Макс назвал Льюиса одним из лучших пилотов в истории. Но не думает его копировать

Ферстаппен: Льюису нужно отдать должное, но и другие были бы хороши на его месте

Макс Ферстаппен несколько раз говорил, что разные пилоты Формулы 1 могли бы быть чемпионами мира, выступай они за Mercedes вместо Льюиса Хэмилтона. При этом голландец все равно считает британца одним из лучших гонщиков в истории.

«Это очень тяжело, но нужно отдавать должное Льюису, – сказал Ферстаппен. – Как он справляется все эти годы, всегда отыгрывается и выигрывает столько гонок и титулов. Льюиса никак нельзя обойти вниманием.

Но в Формуле 1 есть и другие очень сильные пилоты, которые тоже здорово бы выступали на такой машине [как у Хэмилтона]. Но, конечно, учитывая победы Льюиса, в том числе и в сложных гонках, вроде прошлогодней Турции, он прекрасно справляется. Он точно один из лучших в истории Ф1».

При этом Ферстаппен заверил, что не пытается брать с Хэмилтона пример: «Так я на него не смотрю. Сначала смотрю, что я сам мог бы сделать иначе или лучше. А потом уже смотрю на других пилотов, но никогда их не копирую. Если начать копировать других, то всегда будешь позади, ведь ты не делаешь инноваций и остаешься сзади. Но конечно, понаблюдать за другими можно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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