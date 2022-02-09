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Формула 1 Новости

Ферстаппен: Льюис уже семикратный, ему не так обидно проигрывать

По мнению пилота Red Bull, упустить первый титул было бы гораздо болезненнее, чем Льюису Хэмилтону восьмой

Ферстаппен: Льюис уже семикратный, ему не так обидно проигрывать
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Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл титул в спорном финале сезона-2021 Ф1 в Абу-Даби. И хотя с момента событий на «Яс-Марине» прошло уже почти два месяца, обсуждение произошедшего не прекращается. 

В интервью британскому изданию The Guardian Макс в очередной раз отметил, что засуживает свое чемпионство – более того, по его мнению, Льюису Хэмилтону было менее болезненно проиграть в восьмой раз, чем если бы Ферстаппену пришлось упустить титул впервые.

«У меня был очень хороший сезон, и я думаю, что по-настоящему заслужил это чемпионство, – сказал Макс. – Я тоже был довольно неудачливым. Люди всегда помнят последнюю гонку, но если посмотреть на весь сезон, то станет ясно, что я должен был выиграть титул даже раньше.

Мне трудно представить себя на месте Хэмилтона, ведь я не семикратный чемпион мира. Если бы я им был, то это поражение, как мне кажется, причинило бы меньше боли, чем в случае проигрыша самого первого титула после лидерства на протяжении всего заезда. Это было бы намного болезненнее.

Да, он не смог побить рекорд Михаэля Шумахера, но у него уже есть семь титулов. Не так плохо, да?».

Ферстаппен также добавил, что он не хотел бы еще одного такого же плотного сражения: «Невозможно выдерживать такое напряжение из года в год – это не очень хорошо для меня и точно не полезно ни для кого из обеих команд».

Сейчас по итогам гонки FIA проводит расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала опубликовать 18 марта. От итогов разбирательства уже никак не изменится положение в чемпионате 2021 года, но могут произойти какие-то кадровые перестановки или же FIA имеет право назначить какие-либо штрафы на уже будущий сезон. 

Ранее издание BBC также сообщало, что FIA хочет изменить структуру дирекции гонки. Скорее всего, Международная автоспортивная федерация наймет человека, который будет фильтровать сообщения между директором гонки и командами, таким образом оберегая условного Макйла Маси от излишнего давления со стороны коллективов.

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