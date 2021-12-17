Ферстаппен: Льюис еще может стать восьмикратным чемпионом

Льюис Хэмилтон не пришел на церемонию FIA, где вручили награду Максу Ферстаппену за победу в чемпионате Формулы 1. Ранее глава команды Mercedes Тото Вольф заявлял, что Хэмилтон очень расстроен решением судей на Гран При Абу-Даби, которое стоили ему титула, и теперь британцу будет нелегко вернуться в гонки.

При этом у Хэмилтона уже подписан контракт с Mercedes до конца 2023 года, так что в теории в следующем сезоне он вполне может попробовать отыграться. По крайней мере в этом уверен Ферстаппен.

«Я не чувствую своей вины, но понимаю, что для него это может быть очень обидно, – сказал Ферстаппен на церемонии в Париже. – Но в конце концов это тоже часть гонок. Все, что нам остается, это продолжать сражаться, а там всякое может случиться.

Он также мог бы выиграть титул подобным образом. И, думаю, он может меня понять. Ему следует вспомнить о том, чего он уже добился. И понять, что он великий пилот, для которого ничего еще не кончено. Он может продолжить борьбу в следующем году и все еще стать восьмикратным чемпионом мира».