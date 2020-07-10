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Формула 1 / Гран При Штирии / Отчет о тренировке

Ферстаппен – лучший на второй тренировке. Это может принести ему поул

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Ферстаппен – лучший на второй тренировке. Это может принести ему поул
Автор:
, Главный редактор
10 июл. 2020 г., 14:36

Пока пилот Red Bull сражался за первую строчку с Валттери Боттасом, Даниэль Риккардо попал в первую в этом сезоне серьезную аварию

Макс Ферстаппен впервые в этом сезоне стал обладателем лучшего времени по итогам тренировки – голландец оказался быстрее во всех во второй пятничной практике Гран При Штирии. Благодаря результату 1:03.660, показанному примерно за полчаса до завершения сессии, пилот Red Bull на четыре сотых опередил Валттери Боттаса на Mercredes и на две десятых – Серхио Переса на Racing Point.

В теории лучшее время в тренировке может принести Ферстаппену поул на старте воскресной гонки. Синоптики обещают, что в субботу над трассой пройдут сильные дожди – и квалификацию вполне могут перенести на утро воскресенья. Если же она не сможет состояться и в это время, позиции на стартовой решетке будут распределены именно по итоговому протоколу второй практики.

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Неожиданно низко в таблице результатов оказались многократные чемпионы мира. При этом Себастьян Феттель проехал лишь один полный круг на мягких шинах – и в итоге его лучшим результатом является время, показанное на покрышках Medium.

Самым ярким событием тренировки стала первая серьезная авария сезона. Примерно через 15 минут после начала сессии Даниэль Риккардо потерял контроль над болидом на входе в девятый поворот. Задние колеса сорвались в скольжение – и на приличной скорости (на подходе к повороту скорость превышает 310 км/ч) автомобиль пересек гравийную зону безопасности и врезался в отбойник задней частью.

 

Таким образом, авария может грозить команде не только потерей ценного времени на трассе, но и необходимостью менять элементы силовой установки или коробку передач.

Даниил Квят показал 12-е время, почти на полторы секунды отстав от лучшего времени и на три десятых – от своего напарника, который оказался в итоговом протоколе на одну строчку выше. По ходу сессии Гасли в общении с командой по радио активно возмущался тем, что его попросили обеспечить слипстрим россиянину. 

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Обращают на себя внимание результаты команды Haas: только Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не смогли отстать от лидера сессии меньше чем на две секунды – и уступили даже гонщикам Williams.  

Результаты тренировки

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 27 1'03.660    
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 36 1'03.703 0.043 0.043
3 Mexico Серхио Перес Racing Point 43 1'03.877 0.217 0.174
4 Canada Лэнс Стролл Racing Point 43 1'04.241 0.581 0.364
5 Spain Карлос Сайнс McLaren 45 1'04.333 0.673 0.092
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 27 1'04.348 0.688 0.015
7 Thailand Александр Элбон Red Bull 29 1'04.437 0.777 0.089
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 31 1'04.541 0.881 0.104
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari 35 1'04.706 1.046 0.165
10 France Эстебан Окон Renault 32 1'04.746 1.086 0.040
11 France Пьер Гасли AlphaTauri 37 1'04.757 1.097 0.011
12 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 34 1'05.050 1.390 0.293
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 23 1'05.152 1.492 0.102
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 36 1'05.365 1.705 0.213
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams 34 1'05.588 1.928 0.223
16 Germany Себастьян Феттель Ferrari 40 1'05.613 1.953 0.025
17 Canada Николя Латифи Williams 49 1'05.655 1.995 0.042
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas 36 1'05.790 2.130 0.135
19 France Ромен Грожан Haas 38 1'06.096 2.436 0.306
20 Australia Даниэль Риккардо Renault 2      
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Этап Гран При Штирии
Автор Кирилл Качнов

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