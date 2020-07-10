Ферстаппен – лучший на второй тренировке. Это может принести ему поул
Пока пилот Red Bull сражался за первую строчку с Валттери Боттасом, Даниэль Риккардо попал в первую в этом сезоне серьезную аварию
Макс Ферстаппен впервые в этом сезоне стал обладателем лучшего времени по итогам тренировки – голландец оказался быстрее во всех во второй пятничной практике Гран При Штирии. Благодаря результату 1:03.660, показанному примерно за полчаса до завершения сессии, пилот Red Bull на четыре сотых опередил Валттери Боттаса на Mercredes и на две десятых – Серхио Переса на Racing Point.
В теории лучшее время в тренировке может принести Ферстаппену поул на старте воскресной гонки. Синоптики обещают, что в субботу над трассой пройдут сильные дожди – и квалификацию вполне могут перенести на утро воскресенья. Если же она не сможет состояться и в это время, позиции на стартовой решетке будут распределены именно по итоговому протоколу второй практики.
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Самым ярким событием тренировки стала первая серьезная авария сезона. Примерно через 15 минут после начала сессии Даниэль Риккардо потерял контроль над болидом на входе в девятый поворот. Задние колеса сорвались в скольжение – и на приличной скорости (на подходе к повороту скорость превышает 310 км/ч) автомобиль пересек гравийную зону безопасности и врезался в отбойник задней частью.
Таким образом, авария может грозить команде не только потерей ценного времени на трассе, но и необходимостью менять элементы силовой установки или коробку передач.
Даниил Квят показал 12-е время, почти на полторы секунды отстав от лучшего времени и на три десятых – от своего напарника, который оказался в итоговом протоколе на одну строчку выше. По ходу сессии Гасли в общении с командой по радио активно возмущался тем, что его попросили обеспечить слипстрим россиянину.
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Результаты тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|27
|1'03.660
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|36
|1'03.703
|0.043
|0.043
|3
|Серхио Перес
|Racing Point
|43
|1'03.877
|0.217
|0.174
|4
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|43
|1'04.241
|0.581
|0.364
|5
|Карлос Сайнс
|McLaren
|45
|1'04.333
|0.673
|0.092
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|27
|1'04.348
|0.688
|0.015
|7
|Александр Элбон
|Red Bull
|29
|1'04.437
|0.777
|0.089
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|31
|1'04.541
|0.881
|0.104
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|35
|1'04.706
|1.046
|0.165
|10
|Эстебан Окон
|Renault
|32
|1'04.746
|1.086
|0.040
|11
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|37
|1'04.757
|1.097
|0.011
|12
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|34
|1'05.050
|1.390
|0.293
|13
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|23
|1'05.152
|1.492
|0.102
|14
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|36
|1'05.365
|1.705
|0.213
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|34
|1'05.588
|1.928
|0.223
|16
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|40
|1'05.613
|1.953
|0.025
|17
|Николя Латифи
|Williams
|49
|1'05.655
|1.995
|0.042
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|36
|1'05.790
|2.130
|0.135
|19
|Ромен Грожан
|Haas
|38
|1'06.096
|2.436
|0.306
|20
|Даниэль Риккардо
|Renault
|2
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Автор
|Кирилл Качнов