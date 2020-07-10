Макс Ферстаппен впервые в этом сезоне стал обладателем лучшего времени по итогам тренировки – голландец оказался быстрее во всех во второй пятничной практике Гран При Штирии. Благодаря результату 1:03.660, показанному примерно за полчаса до завершения сессии, пилот Red Bull на четыре сотых опередил Валттери Боттаса на Mercredes и на две десятых – Серхио Переса на Racing Point.

В теории лучшее время в тренировке может принести Ферстаппену поул на старте воскресной гонки. Синоптики обещают, что в субботу над трассой пройдут сильные дожди – и квалификацию вполне могут перенести на утро воскресенья. Если же она не сможет состояться и в это время, позиции на стартовой решетке будут распределены именно по итоговому протоколу второй практики.

Неожиданно низко в таблице результатов оказались многократные чемпионы мира. При этом Себастьян Феттель проехал лишь один полный круг на мягких шинах – и в итоге его лучшим результатом является время, показанное на покрышках Medium.

Самым ярким событием тренировки стала первая серьезная авария сезона. Примерно через 15 минут после начала сессии Даниэль Риккардо потерял контроль над болидом на входе в девятый поворот. Задние колеса сорвались в скольжение – и на приличной скорости (на подходе к повороту скорость превышает 310 км/ч) автомобиль пересек гравийную зону безопасности и врезался в отбойник задней частью.

Таким образом, авария может грозить команде не только потерей ценного времени на трассе, но и необходимостью менять элементы силовой установки или коробку передач.

Даниил Квят показал 12-е время, почти на полторы секунды отстав от лучшего времени и на три десятых – от своего напарника, который оказался в итоговом протоколе на одну строчку выше. По ходу сессии Гасли в общении с командой по радио активно возмущался тем, что его попросили обеспечить слипстрим россиянину.

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Обращают на себя внимание результаты команды Haas: только Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не смогли отстать от лидера сессии меньше чем на две секунды – и уступили даже гонщикам Williams.

Результаты тренировки