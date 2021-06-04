Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

Макс Ферстаппен на Red Bull показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Азербайджана – голландец меньше чем на пять сотых секунды опередил Шарля Леклера на Ferrari.

Лучшие времена сессии были показаны на мягких шинах – а вот наибольшее количество времени гонщики по ходу тренировки провели на покрышках средней жесткости. Примечательно, что в первой части заезда три команды, чьи машины были самыми быстрыми две недели назад в Монако, работали с тремя разными составами шин: Mercedes – на Soft, Red Bull – на Medium, Ferrari – на Hard. Также имеет смысл обратить внимание на то, что лучшие времена на трех секторах принадлежат пилотам трех разных коллективов: Ферстаппену, Леклеру и Риккардо.

Пилоты Red Bull по ходу сессии использовали два разных варианта заднего крыла. Комментаторы F1 TV также озвучили неофициальную информацию, что большой набор доработанных аэродинамических элементов на трассу в Азербайджане привезла команда Alpine.

В середине заезда Юки Цунода не смог вписаться в 4-й поворот и выехал в асфальтовый «карман» трассы. Японец не сразу смог включить заднюю передачу, а потом потратил некоторое время на перезапуск силовой установки – но в итоге вернулся на трассу, потратив сравнительно немного времени. Впрочем, успев стать объектом саркастичных комментариев: гоночный инженер Джорджа Расселла, в частности, сообщил своему подопечному, что японский гонщик «играет в Остина Пауэрса».

Еще через несколько минут на поребрике на выходе из 16-го поворота поскользнулся Ландо Норрис – болид McLaren развернуло, но британец избежал контакта с отбойниками и повреждения машины. При этом времена на секторах, показанные до момента вылета, давали британцу заметные шансы стать автором лучшего времени сессии.

А вот Никита Мазепин в конце сессии не смог в том же повороте избежать соприкосновения со стеной. Россиянин (оказавшийся одним из сразу нескольких пилотов, допустивших ошибки в конце сессии) из-за сноса передних колес потерял контроль над машиной еще на апексе поворота и приложил болид об отбойник правой стороной, повредив в том числе заднее крыло.

Примечательно, что раньше по ходу сессии россиянин сообщал в боксы, что уровень сцепления задних шин с трассой считает хорошим, а вот передние колеса заметно скользят даже после выхода в нужный температурный диапазон. В протоколе тренировки Мазепин оказался последним, несколько сотых уступив своему напарнику Мику Шумахеру и почти 4 секунды – лучшему времени тренировки.