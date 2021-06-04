Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку
Юки Цунода по ходу сессии «поиграл в Остина Пауэрса», а Никита Мазепин приложил болид об отбойник
Макс Ферстаппен на Red Bull показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Азербайджана – голландец меньше чем на пять сотых секунды опередил Шарля Леклера на Ferrari.
Лучшие времена сессии были показаны на мягких шинах – а вот наибольшее количество времени гонщики по ходу тренировки провели на покрышках средней жесткости. Примечательно, что в первой части заезда три команды, чьи машины были самыми быстрыми две недели назад в Монако, работали с тремя разными составами шин: Mercedes – на Soft, Red Bull – на Medium, Ferrari – на Hard. Также имеет смысл обратить внимание на то, что лучшие времена на трех секторах принадлежат пилотам трех разных коллективов: Ферстаппену, Леклеру и Риккардо.
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Пилоты Red Bull по ходу сессии использовали два разных варианта заднего крыла. Комментаторы F1 TV также озвучили неофициальную информацию, что большой набор доработанных аэродинамических элементов на трассу в Азербайджане привезла команда Alpine.
В середине заезда Юки Цунода не смог вписаться в 4-й поворот и выехал в асфальтовый «карман» трассы. Японец не сразу смог включить заднюю передачу, а потом потратил некоторое время на перезапуск силовой установки – но в итоге вернулся на трассу, потратив сравнительно немного времени. Впрочем, успев стать объектом саркастичных комментариев: гоночный инженер Джорджа Расселла, в частности, сообщил своему подопечному, что японский гонщик «играет в Остина Пауэрса».
Еще через несколько минут на поребрике на выходе из 16-го поворота поскользнулся Ландо Норрис – болид McLaren развернуло, но британец избежал контакта с отбойниками и повреждения машины. При этом времена на секторах, показанные до момента вылета, давали британцу заметные шансы стать автором лучшего времени сессии.
А вот Никита Мазепин в конце сессии не смог в том же повороте избежать соприкосновения со стеной. Россиянин (оказавшийся одним из сразу нескольких пилотов, допустивших ошибки в конце сессии) из-за сноса передних колес потерял контроль над машиной еще на апексе поворота и приложил болид об отбойник правой стороной, повредив в том числе заднее крыло.
Примечательно, что раньше по ходу сессии россиянин сообщал в боксы, что уровень сцепления задних шин с трассой считает хорошим, а вот передние колеса заметно скользят даже после выхода в нужный температурный диапазон. В протоколе тренировки Мазепин оказался последним, несколько сотых уступив своему напарнику Мику Шумахеру и почти 4 секунды – лучшему времени тренировки.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|19
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|20
|0.043
|0.043
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|20
|0.337
|0.294
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|17
|0.446
|0.109
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|25
|0.548
|0.102
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|23
|0.573
|0.025
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|20
|0.709
|0.136
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|20
|0.812
|0.103
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|25
|1.593
|0.781
|10
|Валттери Боттас
|Mercedes
|20
|1.707
|0.114
|11
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|18
|1.759
|0.052
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|20
|1.908
|0.149
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|23
|2.050
|0.142
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|25
|2.200
|0.150
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|24
|2.231
|0.031
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|23
|2.262
|0.031
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|24
|2.268
|0.006
|18
|Николя Латифи
|Williams
|22
|2.590
|0.322
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|20
|3.715
|1.125
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|18
|3.761
|0.046
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Автор
|Кирилл Качнов