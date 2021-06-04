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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о тренировке

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

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Юки Цунода по ходу сессии «поиграл в Остина Пауэрса», а Никита Мазепин приложил болид об отбойник

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

Макс Ферстаппен на Red Bull показал лучшее время по ходу первой тренировки Гран При Азербайджана – голландец меньше чем на пять сотых секунды опередил Шарля Леклера на Ferrari.

Лучшие времена сессии были показаны на мягких шинах – а вот наибольшее количество времени гонщики по ходу тренировки провели на покрышках средней жесткости. Примечательно, что в первой части заезда три команды, чьи машины были самыми быстрыми две недели назад в Монако, работали с тремя разными составами шин: Mercedes – на Soft, Red Bull – на Medium, Ferrari – на Hard. Также имеет смысл обратить внимание на то, что лучшие времена на трех секторах принадлежат пилотам трех разных коллективов: Ферстаппену, Леклеру и Риккардо.

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Пилоты Red Bull по ходу сессии использовали два разных варианта заднего крыла. Комментаторы F1 TV также озвучили неофициальную информацию, что большой набор доработанных аэродинамических элементов на трассу в Азербайджане привезла команда Alpine. 

В середине заезда Юки Цунода не смог вписаться в 4-й поворот и выехал в асфальтовый «карман» трассы. Японец не сразу смог включить заднюю передачу, а потом потратил некоторое время на перезапуск силовой установки – но в итоге вернулся на трассу, потратив сравнительно немного времени. Впрочем, успев стать объектом саркастичных комментариев: гоночный инженер Джорджа Расселла, в частности, сообщил своему подопечному, что японский гонщик «играет в Остина Пауэрса».

 

Еще через несколько минут на поребрике на выходе из 16-го поворота поскользнулся Ландо Норрис – болид McLaren развернуло, но британец избежал контакта с отбойниками и повреждения машины. При этом времена на секторах, показанные до момента вылета, давали британцу заметные шансы стать автором лучшего времени сессии. 

 

А вот Никита Мазепин в конце сессии не смог в том же повороте избежать соприкосновения со стеной. Россиянин (оказавшийся одним из сразу нескольких пилотов, допустивших ошибки в конце сессии) из-за сноса передних колес потерял контроль над машиной еще на апексе поворота и приложил болид об отбойник правой стороной, повредив в том числе заднее крыло.

 

Примечательно, что раньше по ходу сессии россиянин сообщал в боксы, что уровень сцепления задних шин с трассой считает хорошим, а вот передние колеса заметно скользят даже после выхода в нужный температурный диапазон. В протоколе тренировки Мазепин оказался последним, несколько сотых уступив своему напарнику Мику Шумахеру и почти 4 секунды – лучшему времени тренировки.

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Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 19    
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 20 0.043 0.043
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari 20 0.337 0.294
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 17 0.446 0.109
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren 25 0.548 0.102
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 23 0.573 0.025
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 20 0.709 0.136
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 20 0.812 0.103
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 25 1.593 0.781
10 Finland Валттери Боттас Mercedes 20 1.707 0.114
11 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 18 1.759 0.052
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 20 1.908 0.149
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 23 2.050 0.142
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri 25 2.200 0.150
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 24 2.231 0.031
16 France Эстебан Окон Alpine 23 2.262 0.031
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams 24 2.268 0.006
18 Canada Николя Латифи Williams 22 2.590 0.322
19 Germany Мик Шумахер Haas 20 3.715 1.125
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 18 3.761 0.046
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Кирилл Качнов

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