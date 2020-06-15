Ферстаппен купил Ferrari как у Ибрагимовича

Отношения Макса Ферстаппена с гоночной командой Ferrari порой весьма складываются весьма прохладно. В частности, прошлой осенью многие подозревали Скудерию в том, что итальянцы каким-то образом смогли обойти ограничения на расход топлива – и голландец позволил себе весьма резкую реплику на эту тему. В ответ генеральный директор итальянской компании Луи Камильери сообщил журналистам, что Ферстаппену в будущем не стоит рассчитывать на место в знаменитой команде.

Однако все это не помешало пилоту купить дорожный суперкар Ferrari Monza SP2 ценой свыше полутора миллионов долларов – хотя традиционно считается, что при продаже таких эксклюзивных автомобилей (SP2 планируется выпустить тиражом 500 экземпляров) Скудерия проверяет личность каждого покупателя. В списке владельцев редкой Ferrari пилот Ф1 составит компанию знаменитому повару Гордону Рамси и футболисту Златану Ибрагимовичу.

В настоящий момент автомобили Monza SP1 и SP2 являются самыми дорогими и престижными в модельном ряду Ferrari. Они комплектуются V-образным 12-цилиндровым двигателем мощностью 810 л.с. и разгоняются до 100 км/ч за 2,9 секунды. Особенностью моделей является отсутствие полноценного лобового стекла и технология «виртуального стекла», когда комфортная езда возможна благодаря тщательной проработке конфигурации воздушных потоков.

Как выглядит Monza SP2 со всех ракурсов, можно увидеть в фотогалерее на близком нам автомобильном сайте Motor1.com.