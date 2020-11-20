Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона

Поделились
Комментарии
Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона
Автор:
, Ответственный редактор

Гонщик Red Bull Racing обзавелся личным самолетом с интересной историей

Персональные самолеты давно перестали быть чем-то необычным для пилотов Ф1. В особенности при перемещениях по Европе это проверенный, хотя и не дешевый, способ экономить время.

У Макса Ферстаппена собственного борта до недавнего времени не было – обычно голландец путешествовал с послом Red Bull Дэвидом Култхардом. 

Однако в свежем выпуска авиационного подкаста Mic High Club его ведущие сообщили, что Макс обзавелся самолетом Falcon-900EX. Причем приобрел его не у кого-нибудь, а у главы компании Virgin и бывшего босса одноименной команды Ф1 Ричарда Брэнсона. 

Пока что Falcon не перекрашен в цвета Red Bull – по словам авторов подкаста, Ферстаппен может и вовсе не сделать этого, так как это его личный самолет, не имеющий отношения к команде. 

По оценкам специалистов, модель 900EX, даже подержанная, стоит немалых денег. Бюджет покупки можно оценить в несколько десятков миллионов евро. 

Самолет, приобретенный гонщиком Red Bull, показан ниже (еще в раскраске прежнего владельца). Картинка сверху служит лишь для привлечения внимания.

 

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений

Предыдущая новость

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель объявил, когда уйдет из Формулы 1

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Самое важное:

Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

В Италии нацелились принять два Гран При в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Италии нацелились принять два Гран При в 2021 году

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

2
Формула 1

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren

3
Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений

4
Формула 1

Mercedes нашла причину низкого темпа в квалификации Гран При Турции

22ч
5
Формула 1

Сайнс заранее приготовился к сложностям в Ferrari. И вот почему

23ч

Самое важное:

Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона
Формула 1

Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений
Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи
Формула 1

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

В Италии нацелились принять два Гран При в 2021 году
Формула 1

В Италии нацелились принять два Гран При в 2021 году

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren
Формула 1

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.