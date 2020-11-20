Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона

Персональные самолеты давно перестали быть чем-то необычным для пилотов Ф1. В особенности при перемещениях по Европе это проверенный, хотя и не дешевый, способ экономить время.

У Макса Ферстаппена собственного борта до недавнего времени не было – обычно голландец путешествовал с послом Red Bull Дэвидом Култхардом.

Однако в свежем выпуска авиационного подкаста Mic High Club его ведущие сообщили, что Макс обзавелся самолетом Falcon-900EX. Причем приобрел его не у кого-нибудь, а у главы компании Virgin и бывшего босса одноименной команды Ф1 Ричарда Брэнсона.

Пока что Falcon не перекрашен в цвета Red Bull – по словам авторов подкаста, Ферстаппен может и вовсе не сделать этого, так как это его личный самолет, не имеющий отношения к команде.

По оценкам специалистов, модель 900EX, даже подержанная, стоит немалых денег. Бюджет покупки можно оценить в несколько десятков миллионов евро.

Самолет, приобретенный гонщиком Red Bull, показан ниже (еще в раскраске прежнего владельца). Картинка сверху служит лишь для привлечения внимания.