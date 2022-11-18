Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После гонки на «Интерлагосе» Макс Ферстаппен оказался под огнем критики. Двукратного чемпиона серьезно упрекали за то, что он нарушил приказ команды и не вернул позицию своему напарнику Серхио Пересу – ранее мексиканец пропустил Макса, чтобы тот попробовал отобрать очки у Шарля Леклера, с которым Перес сражается за второе место по итогам сезона, но сделать этого Макс не сумел.

Как частенько бывает, ситуация привела к резким высказываниям в социальных сетях, причем не лучшим образом себя проявили поклонники каждого из пилотов. Red Bull даже пришлось выпустить официальное заявление о допущенных тактических ошибках и недопустимости оскорбительных высказываний.

Приехав в Абу-Даби, Ферстаппен заявил, что не видит за собой вины, и что его действия действительно обусловлены событиями, которые имели место прежде по ходу сезона (о чем именно идет речь, до сих пор доподлинно неизвестно, но есть весомые основания говорить, что речь об аварии Переса в квалификации Гран При Монако, которой он гарантировал себе поул).

«Речь об истории, которая произошла раньше, и уже в Мексике все объяснил [команде], – сказал Макс. – Они все поняли и согласились. Когда мы приехали в Бразилию, я подумал: "нас ждет гонка, надо добиться максимального результата".

Но в субботу и воскресенье у нас возникло небольшое недопонимание. Мне никто ничего не говорил о возврате позиции. Только на последнем круге я получил информацию по радио. Но они заранее знали, каким будет мой ответ – я им за неделю до этого все объяснил.

После гонки в Бразилии мы все обсудили. Каждый сказал, что думает, и вопросы были закрыты».

Макс Ферстапен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18 Фото: Red Bull Content Pool

Он добавил: «Если оглядываться назад, нам следовало проговорить все заранее. Я никогда в жизни не был плохим напарником. Я всегда старался помогать, и команда знает это. Я всегда ставлю интересы команды выше своих, так как в конечном счете у нас командный спорт. Из случившегося мы вынесли, что стоит быть более открытыми и лучше коммуницировать между собой.

А вот то, что после гонки устроили медиа, выглядело очень скверно. Они не знали реальной картины. И их попытки унизить меня выглядели весьма нелепо. То, что я читал, было просто отвратительно.

Более того, в социальных сетях начались нападки на мою семью: обижали сестру, маму, подружку, отца. Как по мне, это уже явный перебор. Они не знали, что именно произошло. И должны немедленно прекратить.

Если есть какие-то проблемы со мной – ну ладно. Но переходить на моих родных и близких просто недопустимо»

Макс продолжил: «Мы закрыли этот вопрос [внутри команды] и движемся дальше. С Серхио у нас прекрасные отношения. Надеюсь, однажды все поймут, что там в действительности происходило, потому что нынешнее поведение просто неприемлемо.

Обидно, что подобное происходит и в паддоке. Не только болельщики, но и многие [журналисты] пишут обо мне откровенные глупости».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

На просьбу Motorsport.com раскрыть детали того, что именно случилось прежде по ходу сезона и повлияло на события в Бразилии, Ферстаппен ответил: «Я не буду говорить о подробностях, так как это останется между мной и командой.

Но невероятно расстраивает, что вы, не зная деталей, сразу пишете так много плохого. Я не знаю, почему, но такими публикациями вы лишь разгоняете социальные сети.

И это очень сильно расстраивает. Я знаю себя. Команда знает, как я работаю. И я всегда выстраиваю хорошие отношения с командой.

Вы не знаете правды, потому лучше вообще ничего не писать».