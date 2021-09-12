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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Ферстаппен: Хэмилтон просто вытолкнул меня на бордюр

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Ферстаппен: Хэмилтон просто вытолкнул меня на бордюр

Макс Ферстаппен сошел с Гран При Италии после столкновения с Льюисом Хэмилтоном. Голландец атаковал по внешней траектории в первом повороте и во втором должен был оказаться на внутренней. Однако, Хэмилтон расширил свою траекторию, лишая Ферстаппена пространства.

В итоге, Red Bull подпрыгнул на бордюре и заехал на Mercedes сверху, из-за чего гонку закончили оба пилота. По мнению Ферстаппена, виновником инцидента был Хэмилтон. 

«Я понимал, что в первом повороте будет тесно, – сказал Ферстаппен. – Я съехал на зеленую разметку, чтобы избежать контакта, и атаковал по внешней стороне. Естественно, он понимал, что я буду атаковать. 

Я хотел, чтобы мы оба отработали эпизод. Я хотел продолжать гонку. Люди в такой момент вспоминают Сильверстоун. Конечно, мне тогда было неприятно, но все мы профессионалы, переживаем эпизоды и продолжаем борьбу. 

Я не ожидал, что он будет выжимать, выжимать и выжимать меня. Нужды-то не было. Оставь он мне место в ширину машины, на выходе из второго поворота борьба бы продолжилась. И скорее всего, он был бы впереди. Но он выдавливал меня все шире. В какой-то момент мне уже было некуда деваться. Он просто вытолкнул меня на бордюр. Из-за этого мы столкнулись и мое колесо запрыгнуло на его

Два человека должны работать вместе, чтобы пройти поворот бок о бок, а он просто выжимал меня. Никто не любит таких ситуаций, но мы достаточно профессиональны, чтобы перешагнуть через нее и работать дальше. Думаю, мы сможем нормально бороться, даже не обсуждая это».

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