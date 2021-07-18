Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Макс Ферстаппен неодобрительно отозвался и о маневре Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании, и о праздновании британцем победы в гонке.

После аварии голландец был направлен на обследование в больницу и не смог принять участие в традиционных медиа-сессиях после финиша. Однако короткое сообщение появилось в инстаграм-аккаунте пилота.

«Прежде всего, я рад, что со мной все в порядке. Удар с перегрузкой в 51G – серьезная вещь, но мне уже лучше, – гласит текст сообщения. – Само собой, я очень расстроен тем, что был так выбит с трассы. Штраф [вынесенный Хэмилтону] нам ничуть не помог – и он не является достойной оценкой маневра со стороны Льюиса.

Когда я в больнице смотрел, как праздновалась победа после гонки, такое поведение выглядело неспортивным и некорректным».