Ферстаппен: Хэмилтон один из лучших, но не бог
Голландский гонщик заявил, что Льюис Хэмилтон не является непревзойденным пилотом , и намеревается навязать ему борьбу с первой гонки сезона.
Новый сезон станет последним для Макса Ферстаппена, когда у него есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории Формулы 1. В прошлом году Макс одержал три победы, а Льюис Хэмилтон выиграл шестой титул. Однако пилот Red Bull не считает британца непобедимым.
«Льюис очень хорош, он один из лучших, но не стоит считать его богом. Возможно, Господь и помогает ему, но сам он точно не бог», – сказал Ферстаппен на мероприятии Red Bull в Лондоне.
«В Ф1 все очень зависит от автомобиля, – продолжил Макс. – Однако если оказывать на кого-то прессинг, выступать ему будет сложнее.
Если на вас не оказывают давление, то из машины можно постоянно выжимать 97-98 процентов, вы никогда не совершаете ошибок, а из 22-х гонок проводите лишь один плохой уик-энд. Даже если мы начнем сезон максимум в двух десятых позади, то мы можем увеличить давление».
Ферстаппен уверен, что порой в стрессовых ситуациях Red Bull справляется лучше соперников. «Так было в Бразилии [в прошлом году], в Германии. Видно, что наша команда преуспела в этом плане по сравнению с остальными. Я с нетерпением жду борьбы, мы очень близки, и я уверен, что мы можем сработать лучше».
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Также Макс отметил, что накануне старта тестов внутри команды царит позитивный настрой.
«В прошлом году все уже складывалось хорошо, особенно если учитывать, что он был переходным, – добавил он. – Мы хотим бросить вызов Mercedes, и я думаю, что мы способны на это.
Конечно, стоит подождать и посмотреть на результаты тестов. В команде все загорелись. Все очень мотивированы, особенно с конца прошлого года. Думаю, мы были очень конкурентоспособны.
Мы понимали, в каких областях нам стоит работать, но проблемы на решаются за пару-тройку дней. Мы попытались разобраться с несколькими вещами в этом году, мы идем в верном направлении. Наш прогресс за зиму должен быть выше, чем у Mercedes и Ferrari, мы должны быть сильны с первой гонки».
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Red Bull представит новую машину 12 февраля и в этот же день проведет ее обкатку в Сильверстоуне.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Ферстаппен: Хэмилтон один из лучших, но не бог
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