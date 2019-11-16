Ферстаппен: К счастью, второй круг я проехал лучше

В финале квалификации Макс Ферстаппен сразу выбрался на первую строчку, хоть и ошибся по ходу круга. Но на решающей попытку ему удалось улучшить время и сохранить лидерство, завоевав второй поул в карьере.

«Температура трассы менялась, поэтому нам нужно было приспосабливаться. С первого сегмента машина просто летела, пилотировать было очень приятно, я доволен поул-позицией», – сказал Ферстаппен журналистам сразу после заездов.

После первой попытки в Q3 Макс выругался по радио после ошибки на втором секторе, хоть и показал быстрейшее время. «Я попробовал другую траекторию, но асфальт был теплее, поэтому у меня возникло больше избыточной поворачивамости, и я выехал немного шире. Но второй круг, к счастью, был немного лучше, так что все хорошо».

Благодаря штрафу Шарля Леклера за смену мотора оба пилота Mercedes будут стартовать со второго ряда позади Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.

Хэмилтон остался доволен итогом квалификации и сказал: «Поздравляю Макса, ему удался отличный круг. Мы выглядели вполне конкурентоспособными в Q3. Я рад, что удалось оказаться между двух Ferrari [по скорости], это всегда сложно. Думаю, нам не хватало мощности относительно других, но я выжал из машины все. Я доволен, что лучший круг за сессию мне удалось поставить в самом конце».