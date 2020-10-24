Ферстаппен изменил мнение об аварии со Строллом

Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во время второй тренировки Гран При Португалии. Гонщик Red Bull пытался пройти канадца, готовясь к быстрому кругу, но входя в первый поворот бок о бок пилоты столкнулись и вылетели с трассы.

Сразу после столкновения Ферстаппен обматерил соперника, усомнившись в его зрении. Однако после того, как гонщики побывали у стюардов, Макс изменил свою позицию.

«Я побывал у судей и там, конечно, услышал версию со стороны Стролла, – сказал голландец. – Оказалось, что он был на круге подготовки к быстрому, потому что шины было очень трудно прогреть. Некоторые сразу уходили на быстрые круги, а другие сначала проводили круг подготовки.

Он не знал, что я нахожусь рядом. По крайней мере, так он сказал у стюардов. Потому мы и столкнулись».