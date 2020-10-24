Ферстаппен изменил мнение об аварии со Строллом
Макс посмотрел на вчерашнее столкновение глазами Лэнса
Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл столкнулись во время второй тренировки Гран При Португалии. Гонщик Red Bull пытался пройти канадца, готовясь к быстрому кругу, но входя в первый поворот бок о бок пилоты столкнулись и вылетели с трассы.
Сразу после столкновения Ферстаппен обматерил соперника, усомнившись в его зрении. Однако после того, как гонщики побывали у стюардов, Макс изменил свою позицию.
«Я побывал у судей и там, конечно, услышал версию со стороны Стролла, – сказал голландец. – Оказалось, что он был на круге подготовки к быстрому, потому что шины было очень трудно прогреть. Некоторые сразу уходили на быстрые круги, а другие сначала проводили круг подготовки.
Он не знал, что я нахожусь рядом. По крайней мере, так он сказал у стюардов. Потому мы и столкнулись».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Макс Ферстаппен , Лэнс Стролл
|Автор
|Иван Матушкин