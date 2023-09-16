Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой
Макс рассказал, что привело к провальной субботе Red Bull на этапе в Сингапуре
Суббота на "Яс-Марине" стала для команды Red Bull Racing самой неудачной в нынешней сезоне. Ни одному из ее пилотов не удалось выйти в финал сессии, причем такой результат стал не следствием форс-мажора, а объективным отражением расстановки сил.
В интервью Sky Sports после завершения квалификации на 11-м месте лидер сезона Макс Ферстаппен рассказал: "Все прошло намного хуже наших ожиданий. Я понимал, что попасть на поул будет сложно, но на такое точно не рассчитывал.
На самом деле, мы весь уик-энд испытывали проблемы. Разве что субботняя тренировка прошла не так скверно. Но после этого мы внесли кое-какие изменения в настройки, и машина вновь стала неуправляемой. В зонах торможения она часто билась днищем об асфальт, и всякий раз, когда я собирался тормозить жестко и поздно, передние колеса разгружались.
Потому я и сказал по радио, что шокирован поведением машины. Я пытался что-то сделать с ней в медленных поворотах, но не было ни темпа, ни зацепа. Ехать было очень сложно".
Прежде в нынешнем сезоне Максу уже удавалось прорываться с низких стартовых позиций к хорошим результатам. В Джидде он стартовал 15-м и финишировал вторым.
Но голландец прямо признал, что не рассчитывает на пьедестал в Сингапуре: "Нет, таких надежд нет. Здесь не столь важно, сколь хорошо машина [, так как все решает стартовая позиция]. Это как в Монако.
На этом этапе ты должен добиваться максимума в квалификации, а в гонке обгонять сложно из-за серьезного износа шин. Так что нас ждет [в воскресенье] долгий и сложный день. Надеюсь, машина безопасности будет выезжать не так часто, и все закончится быстро".
Ферстаппен может опуститься еще ниже по решетке, если получит штраф от судей за блокировку. Но гонщик сказал, что это "ничего для него не изменит".
За всю карьеру Макс ни разу не побеждал в Сингапуре.
«В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей
«В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей «В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура
Подробности: почему AlphaTauri не позвали на разбор нарушения против ее гонщика
Подробности: почему AlphaTauri не позвали на разбор нарушения против ее гонщика Подробности: почему AlphaTauri не позвали на разбор нарушения против ее гонщика
Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях
Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях
Судьи Ф1 простили Максу блокировку Цуноды. AlphaTauri даже не позвали на разбор
Судьи Ф1 простили Максу блокировку Цуноды. AlphaTauri даже не позвали на разбор Судьи Ф1 простили Максу блокировку Цуноды. AlphaTauri даже не позвали на разбор
Стартовая решетка Гран При Сингапура
Стартовая решетка Гран При Сингапура Стартовая решетка Гран При Сингапура
Самое важное:
«В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей
«В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей «В этой гонке все было против нас». Ферстаппен счел пятое место неудачей
Расселл об аварии в Сингапуре: Просчет в два сантиметра стоил мне гонки
Расселл об аварии в Сингапуре: Просчет в два сантиметра стоил мне гонки Расселл об аварии в Сингапуре: Просчет в два сантиметра стоил мне гонки
Норрис и Расселл на финальном круге гонки задели одну и то же стену. Но Ландо повезло
Норрис и Расселл на финальном круге гонки задели одну и то же стену. Но Ландо повезло Норрис и Расселл на финальном круге гонки задели одну и то же стену. Но Ландо повезло
Сайнс признался, что не испытывал опасений за победу в Сингапуре
Сайнс признался, что не испытывал опасений за победу в Сингапуре Сайнс признался, что не испытывал опасений за победу в Сингапуре
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.