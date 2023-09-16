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Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой

Макс рассказал, что привело к провальной субботе Red Bull на этапе в Сингапуре

Льюис Дункан
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, на пит-лейне

Суббота на "Яс-Марине" стала для команды Red Bull Racing самой неудачной в нынешней сезоне. Ни одному из ее пилотов не удалось выйти в финал сессии, причем такой результат стал не следствием форс-мажора, а объективным отражением расстановки сил.

В интервью Sky Sports после завершения квалификации на 11-м месте лидер сезона Макс Ферстаппен рассказал: "Все прошло намного хуже наших ожиданий. Я понимал, что попасть на поул будет сложно, но на такое точно не рассчитывал. 

На самом деле, мы весь уик-энд испытывали проблемы. Разве что субботняя тренировка прошла не так скверно. Но после этого мы внесли кое-какие изменения в настройки, и машина вновь стала неуправляемой. В зонах торможения она часто билась днищем об асфальт, и всякий раз, когда я собирался тормозить жестко и поздно, передние колеса разгружались. 

Потому я и сказал по радио, что шокирован поведением машины. Я пытался что-то сделать с ней в медленных поворотах, но не было ни темпа, ни зацепа. Ехать было очень сложно".  

Прежде в нынешнем сезоне Максу уже удавалось прорываться с низких стартовых позиций к хорошим результатам. В Джидде он стартовал 15-м и финишировал вторым. 

Но голландец прямо признал, что не рассчитывает на пьедестал в Сингапуре: "Нет, таких надежд нет. Здесь не столь важно, сколь хорошо машина [, так как все решает стартовая позиция]. Это как в Монако. 

На этом этапе ты должен добиваться максимума в квалификации, а в гонке обгонять сложно из-за серьезного износа шин. Так что нас ждет [в воскресенье] долгий и сложный день. Надеюсь, машина безопасности будет выезжать не так часто, и все закончится быстро". 

Ферстаппен может опуститься еще ниже по решетке, если получит штраф от судей за блокировку. Но гонщик сказал, что это "ничего для него не изменит". 

За всю карьеру Макс ни разу не побеждал в Сингапуре. 

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