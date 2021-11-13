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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Ферстаппен отделался штрафом за прикосновение к машине Хэмилтона

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, Ответственный редактор

Судьи FIA сохранили гонщику результат квалификации после его пятничных действий в закрытом парке, при этом он выплатит 50 тысяч евро

Ферстаппен отделался штрафом за прикосновение к машине Хэмилтона

После завершения квалификации на «Интерлагосе» внимание арбитров привлекли действия лидера нынешнего сезона Ф1 Макса Ферстаппена, выбравшись из своей машины, тот начал трогать Mercedes победителя сессии Льюиса Хэмилтона. 

Гонщика вызвали для разбирательства на 9:30 местного времени (15:30 Мск) вместе с тим-менеджером Джонатаном Уитли. Ситуация осложнялась тем, что голландец прикасался именно к тем деталям Mercedes, которые, как показала техническая инспекция, не соответствуют регламенту.

По итогам разбирательства судьи FIA назначили Максу денежный штраф в 50 тысяч евро, сохранив ему квалификационный результат за нарушение требований статьи 2.5.1 Международного спортивного кодекса. 

Она гласит: «В закрытый парк могут заходить только официальные лица. Там недопустимы никакие операции, проверки, настройка или починка машин, если нет санкции от тех самых официальных лиц или соответствующего пункта правил».

В опубликованном в субботу официальном вердикте сказано, что судьи отметили «незначительность усилия, с которым Макс дотронулся до крыла», что не могло повлиять на его соответствие правилам. Также отмечено, что подобный жест является «привычкой для гонщиков» и «практически безобидным». При этом он все же нарушает правила, поскольку «потенциально мог принести ущерб».

Таким образом, Макс сохранил квалификационный результат и будет стартовать как минимум вторым. При этом он может подняться на поул спринтерской гонки, если оштрафован будет сам Хэмилтон.

Как стало известно Motorsport.com, в качестве важного свидетельства при принятии решения были использованы кадры с бортовых камер других машин, также находящихся в закрытом парке. Они наглядно показали, что Ферстаппен лишь слегка коснулся заднего крыла Mercedes.

Вопрос о нарушении Хэмилтона начали рассматривать в 10:30 по бразильскому времени (16:30 Мск).

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Дополнительная информация: Адам Купер

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