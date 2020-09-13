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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Ферстаппен: Из-за мотора я бы все равно сошел

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Ферстаппен: Из-за мотора я бы все равно сошел
Автор:
, Редактор

Пилот Red Bull объяснил свое столкновение на первом круге Гран При Тосканы

Макс Ферстаппен стартовал с третьего места в гонке Формулы 1 в Муджелло, однако перед первым же поворотом его силовая установка потеряла мощность, он стал пропускать вперед одного соперника за другим, пока в самого Ферстаппена не врезались Пьер Гасли, Кими Райкконен и Ромен Грожан.

В результате этого столкновения, Ферстаппен и гасли оказались на гравии, а гонка для них была закончена.

«Это просто проблемы с холостым ходом, – сказал Ферстаппен в эфире Sky F1 сразу после схода. – У меня еще на прогревочном круге постоянно срабатывала система, которая не дает мотору заглохнуть, просто не было холостого хода. Я хорошо стартовал, в темпе Валттери Боттаса и лучше Льюиса Хэмилтона, но как только я начал разгоняться, с мотором случились те же проблемы, какие я испытывал в Монце.

Я потерял мощность, оказался в середине пелотона, а там очень легко стать участником аварии. Честно сказать, я даже не понял, что там произошло. Жалко снова сойти, но я все равно вряд ли смог доехать до финиша».

Motorsport.com проводит прямую текстовую трансляцию гонки в Муджелло.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Сергей Иванов

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