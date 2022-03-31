Ферстаппен испугался проспать гонку в Лас-Вегасе

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Сегодня было объявлено о том, что в 2023 году в календаре Формулы 1 появится этап на городской трассе в Лас-Вегасе. Этот город известен как американская столица азартных игр и индустрии развлечений.

На это известие некоторые пилоты отреагировали шутками, но в позитивном ключе.

«Боюсь, что пара пилотов могут и не проснуться вовремя в день гонок, – сказал Ферстаппен, намекая на то, что в казино все делается для того, чтобы игроки забывали о времени. – Предлагаю сделать так, чтобы участники приезжали не только на уик-энд. Давайте сделаем каникулы по две недели до и две недели после гонки. Можете называть это необходимой детоксикацией организма».

Даниэль Риккардо, который второй сезон выступает за McLaren и никак не опередит своего напарника Ландо Норриса, пошутил насчет разговоров о его скором уходе из команды, а то и из чемпионата.

«По правде сказать, я подумывал о завершении карьеры в Формуле 1, – заявил австралиец. – Но теперь, когда будет гонка в Вегасе, точно не сделаю этого».