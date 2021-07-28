Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

Honda решила заново использовать силовую установку Макса Ферстаппена с Гран При Великобритании в Венгрии. В Сильверстоуне голландец попал в сильную аварию, которая полностью уничтожила его шасси. Можно ли использовать мотор после аварии, остается непонятным.

В Honda решили установить эту силовую на болид Ферстаппена в пятницу и активно тестировать во время первой тренировки. Если двигатель пройдет тесты, то его оставят в использовании. Если нет – установка будет заменена.

Японский производитель отметил, что заменил кое-какие детали на моторе, но лишь те, которые можно было сменить не нарушая правила FIA.

Ранее в Red Bull опасались, что из-за списания силовой не впишутся в лимит на сезон и получат штраф на стартовой решетке одного из последующих этапов.