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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

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Хотя в Honda все еще не уверены в его надежности

Ферстаппен использует в Венгрии послеаварийный мотор

Honda решила заново использовать силовую установку Макса Ферстаппена с Гран При Великобритании в Венгрии. В Сильверстоуне голландец попал в сильную аварию, которая полностью уничтожила его шасси. Можно ли использовать мотор после аварии, остается непонятным.

В Honda решили установить эту силовую на болид Ферстаппена в пятницу и активно тестировать во время первой тренировки. Если двигатель пройдет тесты, то его оставят в использовании. Если нет – установка будет заменена.

Японский производитель отметил, что заменил кое-какие детали на моторе, но лишь те, которые можно было сменить не нарушая правила FIA. 

Ранее в Red Bull опасались, что из-за списания силовой не впишутся в лимит на сезон и получат штраф на стартовой решетке одного из последующих этапов.

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