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Ферстаппен или Перес? Марко предсказал победителя Гран При Майами

По мнению гоночного консультанта, хоть Серхио и хорош на городских трассах, в этот уик-энд фаворитом будет Макс

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, второе место, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки, с сотрудниками команды

Серхио Перес недвусмысленно намекнул о своих претензиях на чемпионский титул, выиграв спринт, а затем и главную гонку в Баку. После этого отставание мексиканца от партнера по Red Bull Макса Ферстаппена сократилось до шести очков. 

В этот уик-энд участники Формулы 1 проведут очередной Гран При на еще одной городской трассе в американском Майами. И хотя именно Перес стал в последнее время настоящим специалистам по гонкам на улицах городов, Хельмут Марко назвал своим фаворитом вовсе не его. 

«Все как обычно, – сказал гоночный консультант в интервью Osterreich. – Если на городском этапе у Макса возникают сложности при выборе настроек, Перес оказывается тут как тут. 

Но в этот раз я вижу, что Макс будет впереди».

Он добавил: «В квалификации, как и в Баку, наверняка будет быстр [Шарль] Леклер. Но гонка вновь останется за нами.

Также я придерживаюсь точки зрения, что на длинной дистанции чемпионат останется за Максом. Он более стабилен». 

Год назад пилоты Ferrari стартовали в Майами с первого ряда, но на гоночной дистанции Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом ничего не смогли противопоставить Ферстаппену и финишировали только вторым и третьим. Перес в той гонке стартовал и финишировал четвертым.

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