Ферстаппен или Перес? Марко предсказал победителя Гран При Майами
По мнению гоночного консультанта, хоть Серхио и хорош на городских трассах, в этот уик-энд фаворитом будет Макс
Серхио Перес недвусмысленно намекнул о своих претензиях на чемпионский титул, выиграв спринт, а затем и главную гонку в Баку. После этого отставание мексиканца от партнера по Red Bull Макса Ферстаппена сократилось до шести очков.
В этот уик-энд участники Формулы 1 проведут очередной Гран При на еще одной городской трассе в американском Майами. И хотя именно Перес стал в последнее время настоящим специалистам по гонкам на улицах городов, Хельмут Марко назвал своим фаворитом вовсе не его.
«Все как обычно, – сказал гоночный консультант в интервью Osterreich. – Если на городском этапе у Макса возникают сложности при выборе настроек, Перес оказывается тут как тут.
Но в этот раз я вижу, что Макс будет впереди».
Он добавил: «В квалификации, как и в Баку, наверняка будет быстр [Шарль] Леклер. Но гонка вновь останется за нами.
Также я придерживаюсь точки зрения, что на длинной дистанции чемпионат останется за Максом. Он более стабилен».
Год назад пилоты Ferrari стартовали в Майами с первого ряда, но на гоночной дистанции Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом ничего не смогли противопоставить Ферстаппену и финишировали только вторым и третьим. Перес в той гонке стартовал и финишировал четвертым.
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