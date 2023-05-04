Ферстаппен или Перес? Марко предсказал победителя Гран При Майами

Серхио Перес недвусмысленно намекнул о своих претензиях на чемпионский титул, выиграв спринт, а затем и главную гонку в Баку. После этого отставание мексиканца от партнера по Red Bull Макса Ферстаппена сократилось до шести очков.

В этот уик-энд участники Формулы 1 проведут очередной Гран При на еще одной городской трассе в американском Майами. И хотя именно Перес стал в последнее время настоящим специалистам по гонкам на улицах городов, Хельмут Марко назвал своим фаворитом вовсе не его.

«Все как обычно, – сказал гоночный консультант в интервью Osterreich. – Если на городском этапе у Макса возникают сложности при выборе настроек, Перес оказывается тут как тут.

Но в этот раз я вижу, что Макс будет впереди».

Он добавил: «В квалификации, как и в Баку, наверняка будет быстр [Шарль] Леклер. Но гонка вновь останется за нами.

Также я придерживаюсь точки зрения, что на длинной дистанции чемпионат останется за Максом. Он более стабилен».

Год назад пилоты Ferrari стартовали в Майами с первого ряда, но на гоночной дистанции Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом ничего не смогли противопоставить Ферстаппену и финишировали только вторым и третьим. Перес в той гонке стартовал и финишировал четвертым.