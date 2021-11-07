Ферстаппен: Играли в «кто последний затормозит», я выиграл

Макс Ферстаппен стартовал в Мексике с третьей позиции, не дал стартовавшему вторым Льюису Хэмилтону вклинится между ним и обладателем поула Валттери Боттасом и, воспользовавшись слип-стримом, к первому повороту подъехал в один ряд с пилотами Mercedes.

Визуально, первым затормозил Боттас, который из-за этого вошел в поворот третьим, а последним на тормоза нажал Ферстаппен, который занес большую скорость в поворот, вышел в лидеры и сумел сохранить контроль над болидом.

Всю последующую гонку пилот Red Bull лишь отрывался от преследователей, в какой-то момент нарастив свой отрыв почти до 20 секунд.

«Было весело ехать тремя машинами в одну линию, – сказал Ферстаппен сразу после финиша. – Все решалось тем, кто нажмет тормоз последним. Мне удалось там прорваться с третьего места на первое, и это определило для меня ход гонки. У болида была отличная скорость, так что я мог просто сосредоточиться на своем собственном темпе.

О титуле пока загадывать рано. Пока все выглядит хорошо, но ситуация может очень быстро измениться. Жду этапа в Бразилии, у меня там отличные воспоминания».